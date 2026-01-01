Πολιτική | Ελλάδα

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς»
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το μεσημέρι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους και να ανταλλάξει ευχές για το νέο έτος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κλινικές και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου από τον Ιούνιο λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών ώστε να γίνεται γρήγορα η πρώτη διαλογή, και ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου κάθε περιστατικό να παραπέμπεται χωρίς καθυστερήσεις για αξιολόγηση από τους κατάλληλους ιατρούς.

Επίσης ενημερώθηκε επίσης για τα έργα αναβάθμισης που έχουν γίνει στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται η ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής και η αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Χρύσωσε» και το 2025 τους εργαζόμενους η Καρέλιας - Οι γενναίες παροχές

Λιανεμπόριο: Ποιες ξένες αλυσίδες έρχονται Ελλάδα το 2026

Είναι το 2026 η χρονιά για ένα foldable... iPhone - Οι φήμες και οι πρώτες εικόνες

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νοσοκομεία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider