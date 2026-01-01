Πολιτική | Ελλάδα

ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

«Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία», αναφέρει το ΥΠΕΞ.

«Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα «Χ».

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

