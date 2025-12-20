Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

Πρόσθεσε πως ο Κάθετος Διάδρομος, είναι στην πραγματικότητα «διάδρομος ανάπτυξης και ευημερίας» και αφορά μια ενδοχώρα 100 εκατ. ανθρώπων «με όρους συνεργασίας όχι ηγεμονίας».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μετέβη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε σε ημερίδα της οικονομικής e- εφημερίδας voria.gr και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές που εξελίσσονται, καθοριστικός παράγοντας των οποίων είναι η ενέργεια. Όπως είπε, η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις αλλαγές αυτές, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση της και την οικονομική και πολιτική σταθερότητα.

Αναφερόμενος στις ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες, υπογράμμισε αυτές έχουν εθνικό χαρακτήρα. «Απαιτείται η μέγιστη εθνική συνεννόηση για να ενισχύσουμε τις συμφωνίες αυτές. Καλό θα ήταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην τις επιλέξουν ως μέρος της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, δε, ότι οι συμφωνίες ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, χαρακτηρίζοντας καθοριστική τη συμβολή της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την υλοποίηση του. Συγκεκριμένα, είπε ότι «αυτές οι ενεργειακές συμφωνίες δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν επειδή υπήρχε αρχή, μέση και τέλος σχεδιασμού».

«Πιστεύω ότι είναι μια εθνική επιτυχία, είναι μια επιτυχία της χώρας μας. Το να αρνηθώ την θεσμική αναγνώριση της συμμετοχής όλων όσων συμμετείχαν στον σχεδιασμό θα ήταν λάθος. Αντίστοιχα, όμως, οφείλει να αναγνωριστεί ότι ήταν η αποφασιστικότητα και οι ενέργειες της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κατάφερε μετά από τόσα χρόνια να κάνει τον σχεδιασμό πράξη», επεσήμανε εμφατικά.

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή απόφαση για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, αξιοποιώντας τις υποδομές της για τη στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής και περιορίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας.

Παράλληλα ο κ. Παπασταύρου είπε ότι για την υλοποίηση των συμφωνιών αυτών, θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις και υποδομές και όπως είπε, «η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί τον νευρώνα στη νέα αυτή ενεργειακή και γεωπολιτική αρχιτεκτονική». Επενδύσεις, που όπως είπε, έχουν ξεκινήσει.

«Έχουμε το FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Λειτούργησε η ΔΕΣΦΑ τον Νοέμβριο τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου. Έχουμε σημαντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που η Βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά είναι από τις περιοχές οι οποίες πρωταγωνιστούν. Έχουμε τον αγωγό της HelleniqEnergy, που επανεκκινεί. Έχουμε τον TAP, τον IGB, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τον σταθμό Mega Data Center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον Κάθετο Διάδρομο, τόνισε ότι είναι ένας διάδρομος ανάπτυξης και ευημερίας, γιατί στην πραγματικότητα δημιουργεί μία νέα εθνική στρατηγική για τη χώρα μας. «Δημιουργείται μία ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων, αν πας και στο extending vertical corridor, που είναι η Κροατία, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Σλοβακία, είναι 100 εκατομμύρια στα οποία ο κάθετος διάδρομος και οι αγωγοί του είναι αρτηρίες προόδου και ανάπτυξης», είπε.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τον Δήμαρχο, κ. Στέλιο Αγγελούδη, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές που ανοίγονται για την πόλη με την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής σε ενεργειακό κόμβο, καθώς και ζητήματα χωροταξίας, δημιουργίας θέσεων στάθμευσης και αστικών αναπλάσεων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών.