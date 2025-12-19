Παραστατίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ένταξη στην ΑΑΔΕ είναι μετακύλιση ευθυνών, όχι μεταρρύθμιση

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, κατά την ομιλία του στη Βουλή.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία:

«Σε ένα πολύ ενδιαφέρον podcast με τίτλο «θα σας ειδοποιήσουμε» ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε τα εξής: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία μάχη που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα. Αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε τη μεταρρύθμιση νωρίτερα, παρότι κάθε φορά που προσπαθούσαμε, βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μη γίνονται πληρωμές».

Είναι φανερό ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πάσχει από δυϊσμό.

Σε ποια μάχη με την παλιά Ελλάδα αναφέρεται;

Η εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε επί της δικής του κυβέρνησης. Και ο ένας από τους 7 παρελαύνοντες διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βάρρας, είναι σήμερα στο πολιτικό του γραφείο.

Με ποιον θα δώσει μάχη; Με τον κ. Βάρρα ή με τον κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη; Γιατί εγώ δεν βλέπω καμία μάχη. Βλέπετε εσείς στο πάτωμα τίποτα αίματα;

Αλλά ακόμη και αυτή η προσχηματική μάχη, δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας. Δεν θα είχε ανοίξει μύτη.

Όσο για τη μάχη, η μοναδική μάχη αυτής της κυβέρνησης είναι να προστατέψει το πολιτικό της προσωπικό από την δικαιοσύνη - την οποία κατά τα άλλα εμπιστεύεται.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι κάθε φορά που προσπάθησαν να βάλουν τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκαναν ένα βήμα πίσω μπροστά στον κίνδυνο να μη γίνονται πληρωμές.

Τι ακριβώς εννοεί ο Ιανός; Ποιες πληρωμές δεν θα γίνονταν; Οι νόμιμες ή οι παράνομες; Διότι οι πληρωμές των νόμιμων αγροτών δεν μπορούν να μπουν σε κανένα κίνδυνο. Μειώνονταν όμως, κάθε χρόνο, εξαιτίας των χασάπηδων και των φραπέδων αυτής της κυβέρνησης.

Και αν, κύριοι της κυβέρνησης, δεν μπορείτε να διαχωρίσετε τους νόμιμους από τους παράνομους αγρότες, παραιτηθείτε.

Πάμε τώρα στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΚΕ και στην ένταξή του στην ΑΑΔΕ.

Καταρχάς, τι είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Είναι κάποιοι που παρεισφρύουν στη χώρα και κλέβουν κονδύλια; Είναι πράκτορες των ξένων; Είναι εξωγήινοι;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικείται επί 6 χρόνια από 6 υπουργούς της ΝΔ και 7 πλέον διοικητές τοποθετημένους από τη ΝΔ. Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτούργησε ως άνδρο διαφθοράς, αυτό συνεπάγεται ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως άνδρο διαφθοράς.

Και αν, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν γνωρίζεστε, να σας συστήσω: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κυβέρνηση· και η κυβέρνηση είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και αν ομολογείτε ότι αδυνατείτε να αντισταθείτε στη διαφθορά, παραιτηθείτε.

Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει, αντί να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, να καταργήσει τον ΟΚΕΠΕΠΕ. Ένας δειλός πρωθυπουργός που βαφτίζει αυτή του την υποκριτική πράξη ως μεταρρύθμιση.

Και το πραγματικό πολιτικό ερώτημα είναι: αντιμετωπίζεται η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Και η απάντηση είναι τόσο απλή:

Με ένα δημόσιο ανοιχτό μητρώο που θα καταγράφει κάθε αγροτεμάχιο με γεωχωρικά δεδομένα, κάθε καλλιέργεια, κάθε ζώο. Με δημοσίευση κάθε απόφασης επιδότησης στη Δι@ύγεια, αναζητήσιμη με ανοιχτά πρότυπα, χάρτες και στοιχεία. Και τέλος, με ανοιχτή αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων. Ώστε καμία ιδιωτική εταιρεία να μην ελέγχει μονοπωλιακά τα δεδομένα.

Αν είχε κάνει αυτά τα τρία μικρά βήματα η κυβέρνηση, δεν θα είχαμε ποτέ σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιατί το σκάνδαλο και η αρχιτεκτονική της κάθε εγκληματικής οργάνωσης βασίζεται στην εσωτερική πληροφόρηση και τα κλειστά δεδομένα.

Αν τα κάνει σήμερα, δεν θα υπάρξει στο μέλλον κανένα φαινόμενο αντίστοιχης διαφθοράς.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, μετακυλίει ευθύνες. Αντί, για παράδειγμα, να αντιμετωπίσει τη δωροδοκία γιατρών, εφοριακών, πολεοδόμων σε ένα νοσοκομείο, μία εφορία, μία περιφέρεια, κατηγορεί το κτίριο, οι πόρτες, το ταβάνι, τα κρεβάτια. Και γκρεμίζει το κτίριο.

Οι δε μιζαδόροι μεταφέρονται σε νέο κτίριο, όπου θα συνεχίσουν ατιμώρητοι να παίρνουν τη μίζα τους.

Και εν τέλει, η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να πληρώνει τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε; Αν δεν μπορείτε ούτε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις να πληρώσετε, παραιτηθείτε.

Και μάλιστα μεταφέρετε την ευθύνη σε Ανεξάρτητες Αρχές; Πού το είδατε αυτό το έργο; Και ποιος θα ελέγξει τις ΑΑ; Ή μήπως αυτός είναι ρόλος τους;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλός μηχανισμός πληρωμών. Είναι εργαλείο εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η αποσύνδεσή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η μεταφορά του σε έναν φορέα με φορολογικό και εισπρακτικό χαρακτήρα δημιουργεί ένα κενό στρατηγικής, λογοδοσίας και πολιτικής ευθύνης. Πρόκειται μάλιστα για μία μεταφορά αρμοδιοτήτων με επιφύλαξη. Το άρθρο 63 μιλά για μεταφορά αρμοδιοτήτων «με την επιφύλαξη του στρατηγικού σχεδιασμού της ΚΑΠ».

Νομοθετείτε την αβεβαιότητα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι η κυβέρνηση, αποφάσισε να προστατεύσει τον μικρό παραγωγό. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές το 2019, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με τον Νόμο 4792/2021, διασφαλίζει ότι οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 30 ημερών και τους προστατεύει από τις μονομερείς αλλαγές στις συμβάσεις και τις απειλές εμπορικών αντιποίνων.

Προσέξτε, ούτε ετήσια έκθεσης πεπραγμένων δημοσιεύει η χώρα μας, ούτε παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα, σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η σύγκριση με άλλες χώρες είναι αποκαλυπτική. Δύο παραδείγματα. Η Ισπανία διενήργησε σχεδόν 2000 ελέγχους αυτεπαγγέλτως τη διετία 2022-2023. Η Κύπρος, πραγματοποίησε 174 ελέγχους αυτεπαγγέλτως την τριετία 2022-2024. Η Ελλάδα μηδέν!

Η κυβέρνηση εφαρμόζει το νόμο; Όχι. Αν δεν μπορείτε να εφαρμόσετε το νόμο, παραιτηθείτε.

Ο κ. Μητσοτάκης μάς καλεί σε διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα. Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία αντιλαμβάνεται την αγροτική πολιτική ως έναν κουβά με λεφτά κι όχι ως θέμα διατροφικής κυριαρχίας, περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, ως δημόσια πολιτική που πρέπει να έχει στρατηγική.

Είναι η ίδια κυβέρνηση που αποψίλωσε το ΥΠΑΑΤ από κρίσιμες αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ενιαίο, συγκροτημένο κέντρο χάραξης αγροτικής πολιτικής στη χώρα:

• Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υποδομών.

• Οι Διευθύνσεις Δασών μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

• Οι Διευθύνσεις Γεωργίας και Κτηνιατρικής μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Δεν έχω ακούσει πιο κυνική δημόσια απολογία ότι βαδίζουν στα τυφλά.

Αν, μετά από 6,5 χρόνια, δεν έχετε σχέδιο για την αγροτική πολιτική, παραιτηθείτε.

Κι αν δεν έχετε το θάρρος να παραιτηθείτε, θα σας ειδοποιήσουμε».