Στο Μαξίμου οι βουλευτές της ΝΔ: Ευχές, συζητήσεις και το δώρο - γούρι του Μητσοτάκη

Το κάλεσμα δεν είχε καθορισμένη ατζέντα και έγινε πριν διακοπούν οι εργασίες της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.

Πρόσκληση για τη συνάντηση, η οποία γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είχαν λάβει και οι 155 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Στις συνομιλίες που είχαν οι βουλευτές μεταξύ τους και με τον πρωθυπουργό, κυριάρχησαν τα μηνύματα συσπείρωσης, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές στο αγροτικό ζήτημα, με βουλευτές της ΝΔ να επισημαίνουν ότι μετά το νέο πλαίσιο μέτρων που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση, οι αγρότες θα πρέπει να προσέλθουν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέφερε στους βουλευτές ένα ασημένιο γούρι, με την υπογραφή του, συνοδεύοντάς το με ευχές για υγεία και μια ακόμα πιο παραγωγική χρονιά.

Ο πρωθυπουργός δέχτηκε δώρο μία γραβάτα από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.