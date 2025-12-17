Βενεζουέλα: Ο στρατός μας «δεν πτοείται» από τις απειλές Τραμπ

«Η αξιοπρέπεια αυτής της πατρίδας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε υποκλίνεται σε κανέναν», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της λατινοαμερικανικής χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός της χώρας «δεν πτοείται» από τις «αλαζονικές απειλές» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε «πλήρη αποκλεισμό» κατά πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και ταξιδεύουν προς ή από τη Βενεζουέλα.

«Λέμε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και στον πρόεδρό της ότι οι θρασύτατες και αλαζονικές απειλές τους δεν μας πτοούν», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Παντρίνο, διαβάζοντας ανακοίνωση του στρατού.

«Η αξιοπρέπεια αυτής της πατρίδας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε υποκλίνεται σε κανέναν», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της λατινοαμερικανικής χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ