Τεχνική Ολυμπιακή: Συμμετοχή σε κοινοπραξία ανάπτυξης κατοικιών στη Βουλιαγμένη

Η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή κατοικιών με το σύστημα της αντιπαροχής σε οικόπεδο ευρισκόμενο στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Στην ανωτέρω κοινοπραξία συμμετέχει ως μέλος με ποσοστό 50% η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας "ΤΟ INTERNATIONAL HOLDING LTD", αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη και προσθέτει: Το αναλογούν μερίδιο στην Κοινοπραξία με βάση τη σύμβαση αντιπαροχής ανέρχεται σε 341,96 τ.μ..

Έτερο μέλος με ποσοστό 50% της ανωτέρω Κοινοπραξίας είναι η εταιρεία "TARISHORE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ", τα 2/3 των εταιρικών μεριδίων της οποίας απέκτησε η Εταιρεία στις 17.12.2025 έναντι τιμήματος €500.000, το οποίο καταβλήθηκε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος, καταλήγει η ανακοίνωση.