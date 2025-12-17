Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό του ΧΑ - Οριακές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Aπαράλλακτο το μοτίβο στη Λ. Αθηνών, με συνδυασμό κινήσεων κατοχύρωσης κερδών, αλλά και επιλεκτικών εισροών σε μη τραπεζικούς τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Χωρίς να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την επιστροφή του πάνω από τις 2.100 μονάδες, και αφού άλλαξε πρόσημο 16 φορές στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών έκλεισε την Τετάρτη με οριακές απώλειες.

Το συναλλακτικό μοτίβο έμεινε… απαράλλακτο, με έναν συνδυασμό κινήσεων κατοχύρωσης κερδών, καθώς επενδυτές και διαχειριστές «κλειδώνουν» μέρος των υψηλών αποδόσεων που έχουν προηγηθεί μέσα στη χρονιά, αλλά και επιλεκτικών εισροών σε τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ειδικά εκτός τραπεζικού κλάδου.

Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισε σήμερα η Metlen, που σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο στον FTSE Large Cap. Η ElvalHalcor έδωσε συνέχεια στο ανοδικό της σερί, συμπληρώνοντας επτά διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις που της έχουν αποφέρει ένα εντυπωσιακό +18,9%, ενώ σε νέα υψηλά βρέθηκε και ο τίτλος της Τιτάν με τετραήμερο ράλι 7,13% στα 48,10 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Εurobank δέχθηκε νέες πιέσεις, με αυξημένο τζίρο 87,92 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €21,87 εκατ. σε πακέτα.

Με 7 συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του έτους, και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, δύσκολα θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο ταμπλό, το οποίο εξακολουθεί να παίρνει τάση από το εξωτερικό. Εκεί όπου σήμερα οι DAX και CAC βρέθηκαν να καταγράφουν οριακές απώλειες, ενώ ο βρετανικός FTSE100 παρέμενε σταθερά στο +1,4%.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η λήξη συμβολαίων την Παρασκευή, ενώ υπενθυμίζεται ότι, έως τότε, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς θα είναι εκτός διαπραγμάτευσης, επιστρέφοντας στο ταμπλό στις 22/12.

Για τον Γενικό Δείκτη, η συνεδρίαση της Τετάρτης έκλεισε στις 2.083,49 μονάδες, με απώλειες 0,14%. Η διακύμανση του ΓΔ οριακά ξεπέρασε τις 13 μονάδες, μεταξύ του χαμηλού των 2.077,71 και του υψηλού των 2.090,88 μονάδων.

Παρόμοια η διακύμανση και για τον τραπεζικό δείκτη, που έκλεισε με απώλειες 0,40% στις 2.294,38 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 59 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, 62 υποχώρησαν και 30 διατηρήθηκαν αμετάβλητες, με τον συνολικό τζίρο της ημέρας να διαμορφώνεται σε 258,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €51,38 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Metlen ενισχύθηκε 1,99% στα 42,10 ευρώ, η ElvalHalcor 1,79% στα 3,97 ευρώ και ο τίτλος της Τιτάν 1,37% στα 48,10 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των ΔΑΑ (+0,78%), Τρ. Κύπρου (+0,76%), Coca-Cola HBC (+0,75%), ΕΤΕ (+0,57%), και σε οριακά θετικό έδαφος οι Alpha Bank (+0,09%) και Motor Oil (+0,07%). Αμετάβλητη στα 12,00 ευρώ η Viohalco.

Σε αρνητικό έδαφος, Eurobank και ΟΠΑΠ κατέγραψαν απώλειες 2,59% και 2,12% αντίστοιχα. Στα 16,79 ευρώ με απώλειες 0,94% έκλεισε ο ΟΤΕ, ενώ ακολούθησε η Aegean στο -0,85% και τα 14,02 ευρώ. Πτωτικά και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,72%) στα 24,90 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Helleniq Energy (-0,42%) και ΔΕΗ (-0,22%). Με μικρές απώλειες από 0,15% έως 0,11% ολοκλήρωσαν επίσης οι Σαράντης, Jumbo, ΕΥΔΑΠ, Optima, Cenergy και Aktor.