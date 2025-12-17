Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Aegean: Έναρξη νέας απευθείας πτήσης Αθήνα - Βαγδάτη, δύο φορές την εβδομάδα

Τη νέα απευθείας διεθνή πτήση Αθήνα - Βαγδάτη, η οποία και θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, εγκαινίασε η AEGEAN.

Σε ενημέρωση ο εθνικός μας αερομεταφορέας αναφέρει «η AEGEAN εγκαινίασε σήμερα, ακόμη μία νέα απευθείας διεθνή σύνδεση, προσθέτοντας στο δίκτυό της τη γραμμή Αθήνα - Βαγδάτη, με πτήσεις από το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Ως η πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που καθιερώνει απευθείας σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης και της Βαγδάτης μετά από 35 χρόνια, η AEGEAN ενισχύει περαιτέρω το διεθνές της δίκτυο, ισχυροποιώντας παράλληλα τη στρατηγική της παρουσία στη Μέση Ανατολή».

Με αφορμή την έναρξη της νέας απευθείας πτήσης, η AEGEAN, σε συνεργασία με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για τους επιβάτες της πρώτης πτήσης.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν η κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, director Communications & Marketing του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, ο κ. Πάνος Νικολαΐδης, chief Ground Operations της AEGEAN, καθώς και ο πρέσβης της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα, κ. Mouayed Saleh, ο οποίος τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του.

