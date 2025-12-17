Ο μοναδικός αγρότης με τρακτέρ στην Αμοργό έστησε μπλόκο στην Αιγιάλη

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η ιδιαίτερη κίνηση διαμαρτυρίας στέλνει ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και αναδεικνύει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της Αμοργού.

Συμβολικό μπλόκο στην Αιγιάλη της Αμοργού έστησε για λίγη ώρα ο μοναδικός αγρότης του νησιού των Κυκλάδων που διαθέτει τρακτέρ, συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο στα δεκάδες μπλόκα ανά την Ελλάδα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

