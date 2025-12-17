Ειδήσεις | Ελλάδα

Ο μοναδικός αγρότης με τρακτέρ στην Αμοργό έστησε μπλόκο στην Αιγιάλη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο μοναδικός αγρότης με τρακτέρ στην Αμοργό έστησε μπλόκο στην Αιγιάλη
Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η ιδιαίτερη κίνηση διαμαρτυρίας στέλνει ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και αναδεικνύει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της Αμοργού.

Συμβολικό μπλόκο στην Αιγιάλη της Αμοργού έστησε για λίγη ώρα ο μοναδικός αγρότης του νησιού των Κυκλάδων που διαθέτει τρακτέρ, συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο στα δεκάδες μπλόκα ανά την Ελλάδα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η ιδιαίτερη κίνηση διαμαρτυρίας στέλνει ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και αναδεικνύει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της Αμοργού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από την Παρασκευή ξεκινά η καταβολή των αυξημένων συντάξεων - Τα ποσά με παραδείγματα

Πού ανοίγει νέο κατάστημα Taco Bell

Έρχεται νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους από τη ΔΥΠΑ με επιδότηση 17.500 ευρώ - Έμφαση στις γυναίκες

tags:
Αγρότες
Μπλόκα Αγροτών
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider