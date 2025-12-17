ΚΕΔΕ: Υπερψηφίστηκε η εισήγηση της πλειοψηφίας για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης

Από την ψηφοφορία αποχώρησαν τα μέλη της παράταξης «Αυτοδιοίκηση τώρα» του Χάρη Δούκα, καταψήφισαν τα μέλη της Λαϊκής Συσπείρωσης, που πρόσκειται στο ΚΚΕ.

Με τις ψήφους της πλειοψηφούσας παράταξης που πρόσκειται στη ΝΔ, υπερψηφίστηκε η εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κατά την έκτακτη γενική συνέλευσή της, για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Η πρόταση της διοίκησης, με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, έλαβε 281 ψήφους επί συνόλου 418 εγγεγραμμένων συνέδρων, δηλαδή ποσοστό 67,2%.

Μετά την ψηφοφορία η παράταξη του δημάρχου Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Εγκώμιο στην σοβαρότητα…», αναφέροντας:

«Χθες το πρωί όλοι οι δήμαρχοι -και οι γαλάζιοι- έξω από την Βουλή διεκδικούσαν πόρους για τους δήμους. Χθες το απόγευμα οι γαλάζιοι δήμαρχοι συναντήθηκαν με Θ. Λιβάνιο και Κ. Σκρέκα στα γραφεία της ΝΔ. Και σήμερα το πρωί ψήφισαν να δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση για την οικονομική ασφυξία των δήμων.

Εμείς επισημάναμε τους κινδύνους, καταθέσαμε προτάσεις. Όμως συνένοχοι δεν θα γίνουμε. Αποχωρήσαμε. Καλές γιορτές…».

