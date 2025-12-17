Μεταβλητότητα στις ευρωαγορές - Κέρδη για τον FTSE 100 μετά τον πληθωρισμό

Τα νέα στοιχεία για τον βρετανικό πληθωρισμό οδήγησαν τον FTSE 100 να ολοκληρώσει με +0,89% στις 9.770 μονάδες, ενώ η βρετανική λίρα διολίσθησε 0,2%.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι δείκτες στις ευρωαγορές τις συνεδριάσεις της Τετάρτης, καθώς το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στις επικείμενες συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών, κατά τις οποίες θα παρθούν σημαντικές αποφάσεις -ενδεικτικές για την πορεία της οικονομίας της Γηραιάς Ηπείρου- σχετικά με τα επιτόκια, ενώ παράλληλα εξέτασαν τα στοιχεία για τον βρετανικό πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στη Βρετανία αποκλιμακώθηκε στο 3,2% τον Νοέμβριο, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για μία μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) στην τελευταία συνεδρίαση του έτους που θα λάβει χώρα την Πέμπτη. Τον περασμένο μήνα η BoE ψήφισε με 5-4 ψήφους να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια, ωστόσο η πτώση των τιμών θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αποφασίσουν να μειώσουν το κόστος δανεισμού στο 3,75% από 4%, το χαμηλότερο επιτόκιο από τις αρχές Φεβρουαρίου 2023.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων, ενέργειας, αλκοόλ και καπνού, έτρεξε με ρυθμό 3,2% τον Νοέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Στατιστικών (ONS). Σημειώνεται, ότι οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 3,5% σε ετήσια βάση, από 3,6% τον Οκτώβριο. Η βρετανική λίρα υποχωρεί και διαπραγματεύεται με πτώση περίπου 0,7% έναντι του δολαρίου.

Τα νέα στοιχεία οδήγησαν τον βρετανικό δείκτη FTSE 100 να ολοκληρώσει με +0,89% στις 9.770 μονάδες, ενώ η βρετανική λίρα διολίσθησε 0,2%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με οριακή άνοδο στις 579,84 μονάδες, με τους κλάδους να έχουν μικτή εικόνα. Ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,58% στις 5.684 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε απώλειες 0,50% στις 23.955 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,25% στις 8.086 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 0,25% στις 44.099 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε στο +0,10% στις 16.938 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές στον τομέα της άμυνας σημείωσαν άνοδο το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές περίμεναν το καθώς οι επενδυτές αναμένουν τους Γερμανούς νομοθέτες να εγκρίνουν ένα πακέτο αμυντικών δαπανών αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σήμερα, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα έγγραφα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Bundestag αναφέρουν ότι οι πολιτικοί πρόκειται να συζητήσουν σήμερα τις προτάσεις για αμυντικές προμήθειες την Τετάρτη.

Στον απόηχο αυτής της είδησης, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense κέρδισε 1,4%, με τους γερμανικούς κολοσσούς να ολοκληρώνουν με κέρδη. Η Renk πρόσθεσε 2%, η Hensoldt 4%, και η Rheinmetall 1,5%.

Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της αγοράς αυτή την εβδομάδα θα επικεντρωθεί στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πληροφορίες για την πορεία των επιτοκίων στη νέα χρονιά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2% την Πέμπτη, με πρόσφατα στοιχεία να δείχνουν πως παραμένει ανθεκτική η οικονομία της ευρωζώνης.

Η οικονομία του μπλοκ έχει αντέξει καλύτερα από την γενικότερη ανησυχία που επικρατούσε λόγω των επιθετικών εμπορικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα ωστόσο, η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει επιβραδυνθεί περισσότερο από το αναμενόμενο στο τέλος του έτους, καθώς η συρρίκνωση της μεταποίησης επιδεινώθηκε, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών επιβραδύνθηκε. Τα στοιχεία για τον ΔΤΚ της ευρωζώνης τον Νοέμβριο αναμένεται να δημοσιευτούν αργότερα σήμερα, αλλά αυτό είναι απίθανο να επηρεάσει ριζικά τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ.

Επίσης, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τους για το 2025 από την Riksbank και την Norges Bank.