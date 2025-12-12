Τραμπ: Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει διατυπώσει επανειλημμένα την προειδοποίηση αυτή τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο χθες Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αρχίσουν σύντομα να εξαπολύουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας για να εμποδίσουν φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Νέες κυρώσεις ΗΠΑ κατά Βενεζουέλας - Στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και συγγενείς του Μαδούρο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη νέες κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, επιβάλλοντας περιορισμούς σε τρεις ανιψιούς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και ναυτιλιακές εταιρείες που τα διαχειρίζονται.

Η απόφαση ανακοινώθηκε ενώ οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico πως εκτιμά ότι οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία είναι «μετρημένες».

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος έξι πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και ισάριθμων ναυτιλιακών εταιρειών που συνδέονται με αυτά. Τέσσερα τάνκερ - μεταξύ αυτών το H. Constance και το Lattafa - φέρουν σημαία Παναμά. Τα υπόλοιπα φέρουν σημαία των Νήσων Κουκ και του Χονγκ Κονγκ.

Όλα τους είναι υπερδεξαμενόπλοια (supertankers) που είχαν φορτώσει πρόσφατα αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων μπήκαν επίσης οι Φράνκι Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας, Εφρέν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες και Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες, ανιψιοί της συζύγου του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο.

Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν το 2015 σε επιχείρηση της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αϊτή. Καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά απελευθερώθηκαν το 2022 στο πλαίσιο συμφωνίας για ανταλλαγή κρατουμένων με τη Βενεζουέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ