Σεισμός 6,7 βαθμών στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός 6,7 βαθμών στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Ο σεισμός καταγράφτηκε τα ξημερώματα, μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό -7,5 βαθμών- στην ίδια περιοχή.

Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό -7,5 βαθμών- στην ίδια περιοχή.

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.

