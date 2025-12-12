Σχεδόν 1 στα 2 ευρώ της λειτουργικής κερδοφορίας μετατρέπεται σε καθαρή. «Βλέπει» τζίρο 850 εκατ. και EBITDA άνω των 120 εκατ. το 2025. «Έπιασε» ήδη στο 9μηνο τα μεγέθη όλου του 2024.

Έχοντας… ενσωματώσει ήδη στα μεγέθη του 9μήνου του 2025 το σύνολο των οικονομικών αποτελεσμάτων που είχε εμφανίσει σε ολόκληρο του 2024, ο κατασκευαστικός όμιλος ΑΒΑΞ «βάζει πλώρη» για υψηλότερα επίπεδα.

Με τη διοίκηση της εισηγμένης να παραμένει σταθερή στην πρόβλεψη για επίτευξη κύκλου εργασιών κάμποσο άνω των 800 εκατ. ευρώ και σε λειτουργική κερδοφορία – EBITDA πάνω από 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2025, όπως προκύπτει και από εταιρική παρουσίαση που «συνόδευσε» την ανακοίνωση – χτες – των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου ΑΒΑΞ για το εννεάμηνο του έτους.

Να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο του γκρουπ, παρά την εκτέλεση έργων με σημαντικό ρυθμό, παραμένει άνω των 2,5 δισ. ευρώ. Με το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών (π.χ. παραχωρήσεις) να προσεγγίζει σε αξία τα 428 εκατ. ευρώ.

Η παραγωγή κερδών, η μείωση δανεισμού, οι θετικές ταμειακές ροές

Στα… highlights αναμφίβολα συμπεριλαμβάνονται η καταγραφή κέρδους 42,1 εκατ. ευρώ με EBITDA ύψους 94,5 εκατ., που καταδεικνύει τη δυνατότητα του ομίλου ΑΒΑΞ να μετατρέπει την λειτουργική κερδοφορία σε υψηλή καθαρή κερδοφορία, στοχεύοντας στην επιβράβευση των μετόχων μέσω διανομής υψηλών μερισμάτων, με τον δείκτη Καθαρά Κέρδη / EBITDA να διαμορφώνεται σε 44,6%. Δείγμα, ότι στον όμιλο ΑΒΑΞ δεν παράγουν λειτουργικά αποτελέσματα απλώς και μόνο για να «πληρώνουν» τις τράπεζες και τα δάνεια.

Ο δείκτης EV / EBITDA (L12M) είναι στο 4,6x, το κατασκευαστικό EBITDA περιθώριο 9M 2025 στο 11,3% (από 9,4%). Επίσης, η εισηγμένη εμφανίζει παραγωγή θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, ενώ, όπως προκύπτει από τη σχετική παρουσίαση, καταγράφονται Adj Operating Cash Flow (OCF) κατά 42 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 118 εκατ. (δεσμευμένα 40 εκατ.), Investing Cash Flow (ICF) 14 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, στον τομέα δανεισμού ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του εννεαμήνου του τρέχοντος έτους, ανερχόμενος σε 209,2 εκατ. την 30.09.2025 από 237,5 εκατομμύρια την 31.12.2024. Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1,60 x με βάση το EBITDA των τελευταίων 12 μηνών. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του EBITDA και τον περιορισμό του καθαρού δανεισμού, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Σε επίπεδο δανεισμού, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός αφορά σε 93,2 εκατ., ο μακροπρόθεσμος δανεισμός 216,1 εκατ., οι Τραπεζικές Μισθώσεις 18,1 εκατ., με Συνολικό Δανεισμό Τραπεζών & Τραπεζικές Μισθώσεις στα 327,3 εκατ. ευρώ.

Αυξημένα μεγέθη

Όπως ανακοίνωσε χτες η εισηγμένη, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 64,6%, σε 682,2 εκατομμύρια, έναντι 414,6 εκατομμυρίων ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα έργα εισέρχονται σε φάση πλήρους εκτέλεσης. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του ομίλου ανήλθαν σε 94,5 εκατομμύρια στο εννεάμηνο του 2025 έναντι 68,8 εκατομμυρίων (+37%) στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της αύξησης του EBITDA του κλάδου της κατασκευής, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης έργων τα οποία προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 42,1 εκατομμύρια στο φετινό εννεάμηνο έναντι 4,9 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν λογιστικοποιηθεί σημαντικά αυξημένες προβλέψεις (Λίβανος), και λόγω των βελτιωμένων χαρακτηριστικών κερδοφορίας των εκτελούμενων έργων και της μείωσης του δανεισμού και των συνδεδεμένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Περαιτέρω, βάσει της εταιρικής παρουσίασης, το μικτό κέρδος ανήλθε σε 84 εκατ. (+69,9%), το γενικό EBITDA margin σε 13,8%. Από τον τζίρο των 682 εκατ., η κατασκευή εισέφερε 658,8 εκατ. (από 393,8 εκατ., άρα +67,3%), ο τομέας Παραχωρήσεων / ΣΔΙΤ 3,8 εκατ. και άλλες δραστηριότητες (ΚΤΕΟ, FM κ.α.) 19,6 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο EBITDA η αντίστοιχη συνεισφορά ήταν 74,4 εκατ. (από 37,2, ήτοι +100%) από κατασκευή, 17,5 εκατ. από παραχωρήσεις και 2,6 εκατ. από άλλους τομείς.

Ανεκτέλεστο 2,53 δισ. ευρώ

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,53 δις, μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου. Εντός του 2025, ο Όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας άνω των 0,3 δις, και αναμένει τα αποτελέσματα από διαγωνισμούς έργων μεγάλης αξίας στους οποίους έχει συμμετάσχει. Τα ιδιωτικά έργα & ΣΔΙΤ αναλογούν στο 52% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων του Ομίλου, όπως διαμορφώνεται την τρέχουσα περίοδο, με τα δημόσια έργα να αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 48%, ενώ τα έργα του εξωτερικού αναλογούν στο 12% του συνόλου.

Υπενθυμίζεται ότι εντός του έτους ο όμιλος ολοκλήρωση το τμήμα που του αναλογούσε στον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος, ενώ οι Μετροπόντικες στη Γραμμή 4 του Μετρό Αθήνας έχουν «σκάψει» υπόγεια σήραγγα 75% από την Κατεχάκη και 30% από το Γαλάτσι (επικαιροποιημένα στοιχεία στο 80% και 33% αντίστοιχα). Επίσης, μέσα στη χρονιά ο όμιλος έχει αναλάβει συμβόλαια για έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία (175 εκατ.), το αρδευτικό ΣΔΙΤ Ταυρωπού (50% - 50% με ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, 53 εκατ. το μερίδιό του), έργα για τον Παπαστράτος (35 εκατ.) ή τον Σκλαβενίτη (40 εκατ., στη Μαγούλα), ενώ ολοκλήρωση το ενεργειακό project Bismayah Power Plant 282MW, ύψους 82 εκατ., στο Ιράκ κ.α..

Το χαρτοφυλάκιο

Ο όμιλος ΑΒΑΞ διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 427,8 εκατομμυρίων στο τέλος του εννεαμήνου του 2025. Από το ανωτέρω σύνολο, ποσό 158,4 εκατομμυρίων δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης. Ο καθαρός δανεισμός της 100% θυγατρικής ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις ΑΕ, η οποία αποτελεί το όχημα του Ομίλου για τις βασικές συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ανήλθε σε 159,9 εκατομμύρια, σημαντικά μειωμένος έναντι του τέλους 2024 λόγω των αποπληρωμών που υπερτερούν των πραγματοποιούμενων επενδύσεων σε συμμετοχές.

Το μετοχολόγιο και το «ταμπλό»

Σε μετοχικό επίπεδο, όπου νωρίτερα φέτος (Μάρτιος) ολοκληρώθηκε placement 4,4% του μετοχικού κεφαλαίου, βάσει της παρουσίασης η οικογένεια Κ. Μιτζάλη φέρεται να κατέχει συνολικά 23,8%, η οικογένεια Χρ. Ιωάννου 21,6% συνολικά, η οικογένεια Κ. Κουβαρά 9,4%, με τους βασικούς μετόχους αθροιστικά να ελέγχουν 54,8%. Στο 45,2% του free float συμπεριλαμβάνονται 11% θεσμικά χαρτοφυλάκια και 34,2% ιδιωτικά.

Η μετοχή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έχει καταγράψει άνοδο 75% από πέρυσι (10/10/2024 με 10/10/2025) τέτοια εποχή (ο Γ.Δ. στο +32%), άνοδο 74% από την αρχή του 2025 (το ΧΑ στο +32%). Με την κεφαλαιοποίηση να βρίσκεται πέριξ των 400 εκατ. ευρώ.