Επίθεση Τραμπ στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι - Δεν ξέρουν τι να κάνουν»

Ως μια ομάδα εθνών που βρίσκεται σε «παρακμή», έχοντας επικεφαλής «αδύναμους» ανθρώπους χαρακτήρισε την Ευρώπη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico, υποτιμώντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι θα υποστηρίξει τους Ευρωπαίους πολιτικούς υποψηφίους που ευθυγραμμίζονται με το δικό του όραμα για την ήπειρο.

Η ευθεία επίθεση κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας αντιπροσωπεύει την πιο σφοδρή καταγγελία του προέδρου μέχρι σήμερα εναντίον αυτών των δυτικών δημοκρατιών, απειλώντας με μια αποφασιστική ρήξη με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία που έχουν ήδη βαθιά τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης.

«Αλλά πιστεύω επίσης ότι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί». «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει» πρόσθεσε.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συγκλονιστεί από την κυκλοφορία της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, ενός εξαιρετικά προκλητικού μανιφέστου που αντιτίθεται στην κυρίαρχη ευρωπαϊκή πολιτική και ορκίζεται να «καλλιεργήσει αντίσταση» στο ευρωπαϊκό status quo για τη μετανάστευση και άλλα πολιτικά ασταθή ζητήματα, επισημαίνει το Politico.

Στον απόηχο αυτού του εγγράφου, ο Τραμπ υπερθεμάτισε στο θέμα, δηλώνοντας ότι πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι ότι βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Χωρίς αλλαγή στην πολιτική συνόρων, είπε ο Τραμπ, ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη «δεν θα είναι πλέον βιώσιμες χώρες».

Χρησιμοποιώντας εξαιρετικά εμπρηστική γλώσσα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αριστερό δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, γιο Πακιστανών μεταναστών και τον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της πόλης, ως «καταστροφή» και απέδωσε την εκλογή του στη μετανάστευση: «Εκλέγεται επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει. Τώρα τον ψηφίζουν».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέπληξε τη Δευτέρα την κυβέρνηση Τραμπ για το έγγραφο και κάλεσε τον Λευκό Οίκο να σεβαστεί την κυριαρχία και το δικαίωμα αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. «Οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρέμβουν στη δημοκρατική ζωή ή στις εσωτερικές πολιτικές επιλογές αυτών των συμμάχων», είπε ο Κόστα. «Τους σέβονται» τόνισε.

Στις δηλώσεις του στο Politico, ο Τραμπ παραβίασε αυτά τα όρια και είπε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους αγαπημένους υποψηφίους στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμη και με κίνδυνο να προσβάλει τις τοπικές ευαισθησίες.

«Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, αλλά έχω υποστηρίξει ανθρώπους που πολλοί Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό στην Ουκρανία»

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονται σε μια ιδιαίτερα επισφαλή στιγμή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους ότι ο Τραμπ μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους ηπειρωτικούς συμμάχους της στη ρωσική επιθετικότητα. Στη συνέντευξη, ο Τραμπ δεν προσέφερε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σε αυτό το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρισκόταν προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου: «Μιλούν, αλλά δεν παράγουν, και ο πόλεμος απλώς συνεχίζεται ασταμάτητα».

Σε μια νέα πρόκληση προς τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία λόγω σκανδάλου διαφθοράς, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές.

«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία» τόνισε.

Eπιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών σε Μεξικό, Κολομβία και Βενεζουέλα

Στην συνέντευξη ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρήκε την ευκαιρία να συνεχίσει τις απειλές του για χερσαία πλήγματα εναντίον υπόπτων Βενεζουελάνων λαθρεμπόρων ναρκωτικών, καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησής του ετοιμάζονται να ενημερώσουν ηγέτες του Κογκρέσου εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε επίσης στο Politico πως μπορεί να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στο Μεξικό και στην Κολομβία.

Επίσης, αρνήθηκε κατ΄επανάληψη να απορρίψει το ενδεχόμενο να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας απομάκρυνσης από την εξουσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι δεν θέλει να συζητήσει τη στρατιωτική στρατηγική. «Δεν θέλω ούτε να μην το αποκλείσω ούτε να το αποκλείσω».

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία εναντίον στόχων σε άλλες χώρες όπου το λαθρεμπόριο ναρκωτικών είναι πολύ ενεργό, περιλαμβανομένου του Μεξικού και της Κολομβίας, είπε: "Ναι".

Αργότερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Νταν Κέιν και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να ενημερώσουν τους ηγέτες του Κογκρέσου και τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών επιτροπών για τις υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Η ενημέρωση ακολουθεί μια στρατιωτική εκστρατεία των τελευταίων μηνών εναντίον φερόμενων ως σκαφών λαθρεμπόρων ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό που διερευνάται έπειτα από μία απόφαση στις 2 Σεπτεμβρίου για ένα δεύτερο πλήγμα σε ένα ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών σκάφος στην Καραϊβική.