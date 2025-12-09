Μητσοτάκης για μέτρα στους πληγέντες σε Μάνδρα και Μάτι: Πράξεις ουσιαστικής στήριξης

«Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες σε Μάνδρα και Μάτι σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως η κυβέρνηση «απαντά στην άδικη και πολυετή εκκρεμότητα, όχι με εύκολα λόγια συμπαράστασης, αλλά με πράξεις ουσιαστικής στήριξης» καθώς οκτώ χρόνια μετά από το δράμα «οι πληγές δεν έχουν επουλωθεί».

«Ο αγώνας όσων επέζησαν τραυματισμένοι σωματικά και ψυχικά και ο πόνος όσων έχασαν αγαπημένους μαζί με τα σπίτια και τις ελπίδες τους, παρέμενε μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι η Πολιτεία δεν έκανε όσα έπρεπε» επεσήμανε, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση «παρέχει στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών. Γιατί η αλληλεγγύη δεν πρέπει να γνωρίζει διακρίσεις».

Έτσι, στο εξής, οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ. Θωρακίζονται, επίσης, οι αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις ενώ ταυτόχρονα, διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ.

«Παράλληλα, η υγειονομική κάλυψη όπως και η ψυχολογική τους υποστήριξη γίνονται υπόθεση του Κράτους. Τίποτα, δυστυχώς, δεν μπορεί να αλλάξει όσα συνέβησαν. Η Πολιτεία, ωστόσο, ταυτόχρονα με την ανάταξη του Δημοσίου, οφείλει να ανακουφίζει, όσο γίνεται, και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τέτοιες τραγωδίες. Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε» κατέληξε ο πρωθυπουργός.