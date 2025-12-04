Η Ινδία υποδέχεται τον Πούτιν με deal 2 δισ. δολαρίων για μίσθωση ρωσικού υποβρυχίου

Ο Πούτιν πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Περίπου 2 δισ. δολάρια θα καταβάλει για να μισθώσει ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο από τη Ρωσία, θα καταβάλλει η Ινδία ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νέο Δελχί. Οι συνομιλίες για τη μίσθωση του υποβρυχίου από τη Ρωσία είχαν «κολλήσει» λόγω των διαπραγματεύσεων για την τιμή, σύμφωνα με το Bloomberg, όμως οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία, με Ινδούς αξιωματούχους να επισκέπτονται ένα ρωσικό ναυπηγείο τον Νοέμβριο.

Το Νέο Δελχί αναμένει να παραλάβει το σκάφος εντός δύο ετών, αν και η πολυπλοκότητα του deal μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στην παράδοση. Ο Πούτιν πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι για να υπογραμμίσει τους αμυντικούς και ενεργειακούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Το ρωσικό υποβρύχιο θα είναι μεγαλύτερο από τα δύο που ήδη ανήκουν στον στόλο του ινδικού ναυτικού. Η Ινδία έχει αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους (SLBM) με δυνατότητα εκτόξευσης από υποβρύχια και χρησιμοποιούνται για την στήριξη της στρατηγικής αποτροπής. Τα σκάφη της είναι εγχώριας κατασκευής και σχεδιασμένα για να μεταφέρουν SLBMs. Η Ινδία προετοιμάζεται επίσης να κατασκευάσει πυρηνοκίνητα επιθετικά υποβρύχια, σχεδιασμένα για να κυνηγούν και να καταστρέφουν εχθρικά υποβρύχια πλοία.

Σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης, το ρωσικό υποβρύχιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πόλεμο. Θα βοηθούσε την Ινδία να εκπαιδεύσει ναυτικούς και να βελτιώσει τις επιχειρήσεις με πυρηνοκίνητα σκάφη καθώς κατασκευάζει τα δικά της σκάφη. Το ρωσικό μισθωμένο σκάφος θα παραμείνει στο Ναυτικό της Ινδίας για 10 χρόνια. Το τελευταίο ρωσικό σκάφος, επίσης με μίσθωση 10 ετών, επέστρεψε το 2021, ενώ η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει και τα έξοδα συντήρησης.

Ο Μόντι ενισχύει τους δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα τελευταία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ινδίας, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 50%. Η κυβέρνηση Μόντι διαπραγματεύεται επί του παρόντος μια εμπορική συμφωνία για τη μείωση των δασμών, οι οποίοι επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τραμπ να πιέσει την Ινδία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, καθώς αναζητά τρόπους πίεσης προς τον Πούτιν για να τερματίσει τις μάχες στην Ουκρανία.