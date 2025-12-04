Πούτιν: Η Ρωσία θα καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς με στρατιωτικά μέσα, εκτός αν αποσυρθούν οι Ουκρανοί

Η Ουκρανία λέει ότι δεν θέλει να χαρίσει στη Ρωσία δικό της έδαφος το οποίο η Μόσχα απέτυχε να κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της ουκρανικής περιφέρειας Ντονμπάς διά της βίας, εκτός κι αν αποσυρθούν από εκεί οι ουκρανικές δυνάμεις, κάτι που απορρίπτει το Κίεβο.

Ο Πούτιν έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ύστερα από οκτώ χρόνια συγκρούσεων μεταξύ υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών και ουκρανικών στρατευμάτων στο Ντονμπάς, που αποτελείται από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ.

«Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων, ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη», δήλωσε ο Πούτιν στο India Today ενόψει επίσκεψης στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με απόσπασμα που μεταδόθηκε στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Η Ουκρανία λέει ότι δεν θέλει να χαρίσει στη Ρωσία δικό της έδαφος το οποίο η Μόσχα απέτυχε να κερδίσει στο πεδίο της μάχης και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η Μόσχα δεν θα επιβραβευθεί για έναν πόλεμο που εκείνη ξεκίνησε.

Η Ρωσία αυτή τη στιγμή κατέχει το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, του συνόλου του Λουχάνσκ, άνω του 80% του Ντονέτσκ, περίπου του 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και τμημάτων των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντντιπροπετρόφσκ.

Περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονέτσκ παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το περίγραμμα μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι θέλει τον έλεγχο στο σύνολο του Ντονμπάς –καθώς και ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν ανεπίσημα τον έλεγχο της Μόσχας.

Η Ρωσία κήρυξε το 2022 τις ουκρανικές περιφέρειες του Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια τμήματα της Ρωσίας ύστερα από δημοψηφίσματα, τα οποία η Δύση και το Κίεβο απέρριψαν ως απάτη. Οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν τις περιφέρειες –και την Κριμαία—ως τμήμα της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν υποδέχθηκε τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προχθές, Τρίτη, στο Κρεμλίνο και δήλωσε ότι η Ρωσία αποδέχθηκε κάποιες από τις αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία, και ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να συνεχιστούν.

O ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η συνάντησή του με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ ήταν «πολύ χρήσιμη» και βασίστηκε σε προτάσεις που είχαν συζητηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ