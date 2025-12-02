Κεφαλογιάννης για Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιών: Επιστημονικό εργαλείο για πιο αποτελεσματική πρόληψη

Στον νέο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιών αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στον νέο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιών αναφέρεται σε ανάρτησή του και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όπως τονίζει «η χώρα μας διαθέτει πλέον έναν σύγχρονο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιών» και προσθέτει ότι πρόκειται για «ένα εργαλείο που για πρώτη φορά μας επιτρέπει να γνωρίζουμε, με βάση επιστημονικά δεδομένα, ποιες περιοχές της χώρας έχουν σταθερά αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών».

Όπως εξηγεί αυτό σημαίνει ότι «δεν μιλάμε για τον καθημερινό χάρτη πρόβλεψης που δείχνει τον κίνδυνο για τις επόμενες 24 ώρες. Ο Εθνικός Χάρτης είναι κάτι διαφορετικό: είναι ένα μακροπρόθεσμο, στρατηγικό εργαλείο».

Επιπλέον ο υπουργός επισημαίνει ότι ο Εθνικός Χάρτης, αξιοποιεί δεδομένα δεκαετιών και συγκεκριμένα:

τις καμένες εκτάσεις,

το είδος και την ποσότητα της βλάστησης,

το υψόμετρο και το μικροκλίμα της κάθε περιοχής,

καθώς και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πυροπροστασία.

«Με βάση αυτά τα στοιχεία, όλοι οι Δήμοι της χώρας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες κινδύνου» (χαμηλή, μέση και υψηλή).

«Αυτό σημαίνει ότι πλέον ξέρουμε πού πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αντιπυρικά έργα, καθαρισμούς, υποδομές και ενίσχυση προσωπικού και εξοπλισμού», σημειώνει ο κ. Κεφαλογιάννης και καταλήγει:

«Με απλά λόγια: Είναι ένα βήμα πιο οργανωμένο, πιο επιστημονικό και πιο αποτελεσματικό — για μια χώρα που θέλει να προλαμβάνει, όχι να τρέχει πίσω από τις καταστροφές».