Όρμπαν: «Κρίσιμες» οι επόμενες εβδομάδες για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν χαρακτήρισε σήμερα «κρίσιμες» τις δύο ή τρεις προσεχείς εβδομάδες για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία στην εβδομαδιαία ομιλία του στο εθνικό δίκτυο ραδιοφωνίας της Ουγγαρίας.

«Το ειρηνευτικό αυτό σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις πάνω στις οποίες Ρώσοι και Αμερικανοί έχουν ήδη διεξαγάγει προκαταρκτικές συζητήσεις. Βρισκόμαστε, πιστεύω, σε μια στιγμή αποφασιστικής σημασίας: οι δύο ή τρεις προσεχείς εβδομάδες θα είναι κρίσιμες», σημείωσε ο φιλικά προσκείμενος και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν Ούγγρος πρωθυπουργός.

«Κάτι θα αρχίσει να διαμορφώνεται», πρόσθεσε.

Το σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ προβλέπει κυρίως την παραχώρηση από το Κίεβο στη Ρωσία των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, και την επανένταξη της Ρωσίας στην G8.

Ο Ορμπάν σημείωσε επίσης ότι «η συνάντηση κορυφής της Βουδαπέστης για την ειρήνη πλησιάζει», αναφερόμενος στην πρόταση τον Οκτώβριο του Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είχε τελικά αναβάλει επ’ αόριστον τη συνάντηση αυτή, λέγοντας ότι δεν θέλει συνομιλίες «για το τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ