Στο νοσοκομείο Παπανικολάου το πρώτο κέντρο παραγωγής ανοσοθεραπειών στην Ελλάδα

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ εξήγγειλε την επερχόμενη λειτουργία του πρώτου κέντρου παραγωγής ανοσοθεραπειών στην Ελλάδα στο νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης και εξήγησε ότι το κόστος μίας εισαγόμενης ανοσοθεραπείας για έναν ογκολογικό ασθενή διαμορφώνεται περίπου στα 400.000€ για το κράτος, ενώ αν η χώρα παράγει την ανοσοθεραπεία το κόστος της πέφτει στα 40.000€.

Μέσα λοιπόν από την λειτουργία ενός κέντρου παραγωγής ανοσοθεραπειών θα μπορέσουν εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι ειδικά στον τομέα της θεραπείας των ογκολογικών ασθενών καθώς οι ανοσοθεραπείες κυρίως εκεί χρησιμοποιούνται. Παράλληλα, ο υπουργός υγείας ανακοίνωσε ότι το ειδικό application που θα υπάρχει για όλους τους ογκολογικούς ασθενείς θα είναι έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι.

Πρόκειται για ένα application διαθέσιμο για τους ογκολογικούς ασθενείς στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως είναι το MyHealth Αpp για όλους τους Έλληνες.

Η άποψη των ειδικών

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση του υπουργού Υγείας για το κέντρο παραγωγής ανοσοθεραπειών στην Ελλάδα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ο Καθηγητής Θεραπευτικής- Παθολογίας- Ογκολογίας του ΕΚΠΑ Άρης (Αριστοτέλης) Μπάμιας, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), επεσήμανε ότι το κέντρο αυτό μάλλον θα ασχοληθεί με την παραγωγή των κυτταρικών θεραπειών (τα περίφημα Car-T) που είναι μεν πολύ ακριβά και είναι απαραίτητα στην θεραπεία των αιματολογικών καρκίνων, αλλά δεν συνιστούν το σύνολο των απαιτούμενων ανοσοθεραπειών που χρειάζεται η Ογκολογία.

Ιταλικές αυτές θεραπείες δίδονται κύριος αιματολογικούς καρκίνους δηλαδή στα λεμφώματα και τις λευχαιμίες και καταναλογία συνιστούν μια μικρή ομάδα των ανοσοθεραπειών που χρειάζεται η χώρα μας για την θεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Συνεπώς παρότι αποτελεί μία σημαντική κίνηση δεν θα λύσει συνολικά το ζήτημα του κόστους.