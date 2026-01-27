Τι να μην κάνετε στο Άμστερνταμ

Το Άμστερνταμ με τα γραφικά κανάλια, τα χιλιάδες ποδήλατα και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, προσφέρεται για ένα σύντομο city break στην Ευρώπη.

Το Άμστερνταμ με τα γραφικά κανάλια, τα χιλιάδες ποδήλατα και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, προσφέρεται για ένα σύντομο city break στην Ευρώπη. Η ολλανδική πρωτεύουσα είναι γοητευτική όλους τους μήνες του χρόνου και τον χειμώνα οι τουρίστες είναι λιγότεροι, οι τιμές χαμηλότερες και οι ρυθμοί πιο χαλαροί.

Πέρα από την εικόνα της χαλαρότητας και της ελευθερίας που παρουσιάζει η πόλη, υπάρχουν άγραφοι κανόνες που αφορούν στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών. Με αφορμή τον αγώνα Άγιαξ - Ολυμπιακός στις 28 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Champions League, συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να προσέξετε και να μην κάνετε αν επισκεφθείτε το Άμστερνταμ.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr