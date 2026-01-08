Ειδήσεις | Ελλάδα

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία.

Εμπόδια στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί νοτιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και σύμφωνα με την ΕΜΥ, φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά διακοπεί.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ' όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας-Μέγαρα, Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή-Θάσος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ποδαρικό» με πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών - Ακριβά ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Με Φιντάν και Κούσνερ στο Παρίσι ο Κυριάκος - Φουλ επίθεση κατά Αλέξη η Καρυστιανού - Πολάκης ζητάει την ευρω-έδρα

Αναμονή για την ΕΤΕ - Ράλι σε χαλκό και χρυσό - Το τρένο της Ευρώπη Holdings

tags:
ΕΜΥ
Πλοία
Λιμενικό
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider