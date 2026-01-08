Βενεζουέλα: Εκατό νεκροί στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο

Τραυματίστηκαν και ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες κατά την επιχείρηση.

Η επίθεση κατά την οποία οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες στο Καράκας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 100 άνθρωποι, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Μέχρι στιγμής, και τονίζω το μέχρι στιγμής, έχουμε 100 νεκρούς (...) και παρόμοιο αριθμό τραυματιών. Η επίθεση εναντίον της χώρας μας ήταν φρικτή», ανέφερε ο κ. Καμπέγιο κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εκπομπής του στη δημόσια τηλεόραση.

Τραυματίστηκε ο Μαδούρο και η σύζυγός του

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες τραυματίστηκαν κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού την 3η Ιανουαρίου στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτισή τους, σύμφωνα με τον Καμπέγιο.

«Η Σίλια τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο σώμα. Ο σύντροφος Νικολάς τραυματίστηκε στο ένα πόδι. Ευτυχώς, αναρρώνουν από τους τραυματισμούς τους», ανέφερε ο κ. Καμπέγιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress