ΕΣΠΑ: Νέα δράση επιδότησης για πράσινες επενδύσεις στην Κρήτη

Θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που κατά προτεραιότητα διευκολύνουν τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες και φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες.

Την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης για ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής, αποδοτικής χρήσης των πόρων και μείωσης του περιβαλλοντικού και ενεργειακού τους αποτυπώματος θα επιδοτήσει μία νέα δράση του ΕΣΠΑ που προκηρύσσεται στις 30 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που κατά προτεραιότητα διευκολύνουν τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες και φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες, που υιοθετούν πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματική επεξεργασία και χρήση πόρων και ενθαρρύνουν την ανάκτηση και αξιοποίηση παραπροϊόντων και υλικών από απόβλητα στη διαδικασία παραγωγής.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € έως και 300.000 €. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μικρότερο από 30.000 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Σημειώνεται, ότι δεν δύναται να υποβληθεί πρόταση για εγκατάσταση που η επιχείρηση δεν διαθέτει πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης της δράσης. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά σε ενεργούς στη ΔΟΥ και επιλέξιμους ΚΑΔ. Απευθύνεται σε υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις , που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η περίοδος υποβολής είναι από 30/1/2026 έως 2/4/2026 (και ώρα 15:00 ). Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), ΕΔΩ.

Τι χρηματοδοτείται

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης) ανέρχεται στο 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.​

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι οι εξής: