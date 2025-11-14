Επίσκεψη Μιχαηλίδου σε Πόρο-Γαλατά: Προτεραιότητα οι ανάγκες των οικογενειών

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν η πορεία των έργων στην υπό ανακατασκευή δημοτική κατασκήνωση, οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και η εξεύρεση άμεσων λύσεων για τη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών της περιοχής.

Επίσκεψη στον Πόρο και τον Γαλατά, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Τροιζηνίας-Μεθάνων, Τάσο Μούγιο, φορείς της περιοχής και κατοίκους, πραγματοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο της δημοτικής κατασκήνωσης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Το ποσό των 200.000 ευρώ είχε δοθεί πριν δύο χρόνια, ενώ φέτος εξασφαλίστηκαν επιπλέον 450.000 ευρώ, επίσης με πρωτοβουλία της κυρίας Μιχαηλίδου.

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και στόχος είναι η κατασκήνωση να λειτουργήσει ξανά από το καλοκαίρι του 2026, προσφέροντας δημιουργικές και ασφαλείς διακοπές στα παιδιά της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα του Πόρου.

«Για τις οικογένειες του Πόρου, του Γαλατά και της ευρύτερης περιοχής της Τροιζηνίας, όπου οι γονείς το καλοκαίρι εργάζονται εντατικά στον τουρισμό, είναι ακόμη πιο σημαντικό να ξέρουν ότι η Πολιτεία τούς στηρίζει. Στόχος μας είναι το 2026 να έχουμε ξανά παιδιά μέσα στην κατασκήνωση», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Κατά τη συνάντηση με τη δημοτική αρχή συζητήθηκε και το αίτημα για δημιουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης. Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε φάση αποκατάστασης, η υπουργός –όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση- προχώρησε σε άμεση προσωρινή λύση: Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ θα λειτουργήσει σε σχολικό χώρο, σε συνεννόηση με τον Δήμο, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκήνωσης.

Η λύση αυτή εξασφαλίζει ότι τα παιδιά με αναπηρία από Πόρο, Γαλατά, Τροιζήνα και Μέθανα θα έχουν πρόσβαση σε δημιουργική απασχόληση, ενώ παράλληλα ενισχύεται η συμπερίληψη με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Τέλος, η υπουργός περπάτησε στην αγορά του Πόρου και συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες για τα ζητήματα της καθημερινότητας και τις ανάγκες της νησιωτικής κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ