Σλοβακία: Η εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο ισχύει και για εμάς

Το διυλιστήριο Slovnaft της Σλοβακίας ανήκει στην ουγγρική εταιρεία MOL η οποία επίσης διαχειρίζεται τις αγορές πετρελαίου.

Η εξαίρεση που έλαβε η Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες αφορά επίσης και τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου προς την Σλοβακία και η εξαίρεση αυτή διαρκεί για ένα χρόνο, δήλωσε σήμερα η Σλοβάκα υπουργός Οικονομίας Ντενίσα Σάκοβα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ