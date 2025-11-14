Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε, επί της αρχής, το σχέδιο νόμου.

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε, επί της αρχής, το σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς" (Α΄ 183) και συναφείς διατάξεις». Αν και η αντιπολίτευση καταψήφισε επί της αρχής, κάποια κόμματα διαφοροποίησαν τη στάση τους σε επιμέρους διατάξεις.

Επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ιογενής νόσος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και να δώσουμε μια ανακούφιση στους κτηνοτρόφους, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια, των ρυθμίσεων για τη στήριξη των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση της ζωονόσου. «Επιχειρούμε να φτιάξουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και αν κάποιος πιστεύει ότι κλείσαμε με τη δέσμη των μέτρων ή των νομοθετικών πρωτοβουλιών, που αφορούν στην αντιμετώπιση της ευλογιάς, με αυτό το νομοσχέδιο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν τελειώσαμε. Είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία εξελίσσεται και θα μας φέρει μπροστά στην υποχρέωση και να ενισχύσουμε ουσιαστικά όλο αυτό το πλαίσιο, με επιπλέον μέτρα, ενδεχομένως και με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά και να κάνουμε όποια άλλη κίνηση πρέπει», είπε ο κ. Τσιάρας και σημείωσε ότι οι διατάξεις που ψηφίζονται σήμερα είναι διατάξεις οι οποίες αφορούν, αποκλειστικά και μόνο, πως θα στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Ποιος δεν κατανοεί ότι οι κτηνοτρόφοι, και μάλιστα αυτοί των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί, είναι σε πραγματικά δύσκολη θέση; Ποιος δεν το κατανοεί αυτό πιστεύετε; Τι έχει κάνει η κυβέρνηση γι΄αυτά; Δίνουμε 250 ευρώ, ανά ζώο, να συμφωνήσω ότι είναι 180 ευρώ κατά μέσο όρο. Όμως ποιο είναι το ανώτατο ποσό που δίνει ευρωπαϊκή χώρα, για την ευλογιά, για αποζημίωση ή για νόσους αντίστοιχες με την ευλογιά; Είναι 90 ευρώ, 95 ευρώ είναι το ανώτερο. Αποφασίσαμε να δώσουμε μεγαλύτερο ποσό διότι με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μια περαιτέρω αποζημίωση για να μπορέσει να στηριχθεί ο κτηνοτρόφος, για μια δύσκολη περίοδο. Έχουμε ήδη προαναγγείλει ότι θα υπάρχει πρόγραμμα ανασύστασης του ζωϊκού κεφαλαίου. Αυτό θα γίνει όταν θα κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς. Δεν γίνεται αυτό τώρα, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά, μας απαντά ότι όσο υπάρχει μια ιογενής νόσος, τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ενημέρωσε ότι το υπουργείο προτίθεται να καλέσει τα κόμματα σε μια ενημερωτική συνάντηση με την Επιστημονική Επιτροπή για μια συζήτηση σοβαρή.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των μεταρρυθμίσεων για το σύστημα πληρωμών των επιδοτήσεων. Όλα τα πολιτικά κόμματα θα έπρεπε να βλέπουν, αυτή τη στιγμή, αυτή την προσπάθεια που γίνεται, αυτή τη μετάβαση που επιχειρείται, αυτή τη μεταρρύθμιση που όντως έχει πολιτικό κόστος, ως μια πραγματικά εθνική ανάγκη, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πολιτικό κλίμα που επικρατεί αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα και την εξυγίανση του συστήματος πληρωμών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να εξυγιανθεί και να οδηγηθεί σε μια επόμενη μέρα διαφάνειας και δικαιοσύνης, στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, είπε ο κ. Τσιάρας και σημείωσε ότι οι βουλευτές έχουν ήδη στα χέρια τους τις δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις οποίες προκύπτουν όλα όσα πρέπει να κάνει η Ελλάδα προκειμένου να μην υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα.

Νωρίτερα, ως προς τις θέσεις των εισηγητών των κομμάτων και με τη σειρά που πήραν το λόγο, η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά σχολίασε ότι οι επιστολές που έχει ανταλλάξει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των μέτρων εξυγίανσης του συστήματος πληρωμών, και τις οποίες επικαλέστηκε χθες ο κ. Τσιάρας, δεν μπορούν να καλύψουν τις ευθύνες της κυβέρνησης για την ολιγωρία της, η οποία έχει φέρει σε δεινή θέση τους κτηνοτρόφους. Η Πλεύση Ελευθερίας θα ψηφίσει ορισμένα άρθρα αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει αυτή την πρόχειρη αντιμετώπιση, είπε η βουλευτής για τη στάση του κόμματός της στην ψηφοφορία.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Κομνηνός Δελβερούδης σημείωσε ότι γίνονταν αθρόες εισαγωγές ζώων, για σφαγή στην Ελλάδα, κυρίως παραμονές εορτών, χωρίς τους απαιτούμενους κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα, αν και υπάρχει ευλογιά σε έξαρση και σε άλλες χώρες. Αυτό συνιστά πολιτική ανεπάρκεια, είπε ο βουλευτής της «Νίκης» και πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί και ποινικά η ευθύνη για την τεράστια οικονομική ζημία που προκλήθηκε.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας είπε ότι το ζωικό κεφάλαιο πρέπει να συνδεθεί με την παραγωγή, «για να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι», αν και αναγνώρισε ότι κάθε περιφέρεια έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο βουλευτής επανέλαβε ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συμφωνήσει με την «τιμωρητική διάταξη» που δεν εντάσσει στις αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, όσους κτηνοτρόφους κατέφυγαν στη λύση του εμβολιασμού, γιατί τρομοκρατήθηκαν μήπως καταστραφούν και βρέθηκαν σε απόγνωση.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος προειδοποίησε ότι η ΕΕ οδηγείται σε μείωση των πόρων της ΚΑΠ προς τα κράτη μέλη γιατί στρέφει το ενδιαφέρον της στο ReArm. Στο πλαίσιο της συζήτησης, κατήγγειλε διάλυση των ελεγκτικών υπηρεσιών ακόμη και σε σημεία που αποτελούν σημεία εισόδου. Με αυτό το δεδομένο, ζήτησε ενίσχυση των δημόσιων εργαλείων και απλές και κατανοητές απαντήσεις για το ζήτημα του εμβολιασμού, διότι, όπως σημείωσε, αυτή η αμφισημία με τα εμβόλια έχει δημιουργήσει υπόνοιες ότι η χώρα μπορεί να θέλει να κρύψει την απόκλιση ανάμεσα στον πραγματικό αριθμό των ζώων και των ζώων που δηλώνονταν για τις επιδοτήσεις και αυτό είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Παρατήρησε επίσης ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην δίνει ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές στους αγρότες.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς είπε ότι το κόμμα του καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο. Σε σχέση με τις επιμέρους ρυθμίσεις, είπε ότι το ακατάσχετο δεν φτάνει, την ώρα μάλιστα που δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ανασύσταση και αποκατάσταση των κοπαδιών. Ο βουλευτής μίλησε για εγκληματικές παραλείψεις και εγκληματικά κενά στις υπηρεσίες που είναι υποστελεχωμένες και κατηγόρησε το υπουργείο ότι κρατάει σε ομηρία τους κτηνοτρόφους, την ίδια ώρα που κανένα μέτρο και κανένας έλεγχος δεν γίνεται για τις βιομηχανίες του κλάδου. Σς κάθε περίπτωση η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα της ευρωενωσιακής πολιτικής την οποία υπηρετούν οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν κυβερνήσει, σημείωσε ο κ. Μεταξάς και πρόσθεσε ότι η επίκληση των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων προβάλλεται για την καθυστέρηση των πληρωμών, ενόψει και του επικείμενου αναπροσανατολισμού της κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων προς το ReArm. «Αποτέλεσμα είναι όλοι σας που έχετε υπηρετήσει αυτή την πολιτική, να έχετε δέσει χειροπόδαρα τους αγρότες, και όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική τόσο θα πέφτουν και περισσότερες καταστροφές στα κεφάλια τους», είπε ο κ. Μεταξάς.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης είπε ότι «οι κλούβες για τους αγρότες είναι για να μαζεύουν τα αγροτικά τους προϊόντα. Δεν είναι για τους αγρότες οι κλούβες των ΜΑΤ», γιατί δεν γίνεται διάλογος με κλούβες των ΜΑΤ την ώρα που οι κτηνοτρόφοι αφανίζονται και έχουν πάθει ως και κατάθλιψη, λόγω της σχέσης που έχουν αναπτύξει με τα ζώα τους. «Μην γελάτε. Έχουν πάθει κατάθλιψη εκτός από την οικονομική καταστροφή», είπε ο Βασίλης Κόκκαλης. Αναφέρθηκε επίσης στις τραγικές ελλείψεις των δημοσίων υπηρεσιών. «Πρέπει να ζητήσετε ένα συγνώμη διότι δεν λάβατε τα μέτρα που έπρεπε αν και σας τα είχε πει η ΕΕ και έρχεστε σήμερα να πείτε ότι θα μεταφέρετε κτηνιάτρους, από εδώ και από εκεί, λες και είναι μουσικές καρέκλες», είπε ο κ. Κόκκαλης. Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι δεν προκύπτει ξεκάθαρα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγορεύει τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων και ζήτησε να υπάρξει αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητα εμβολιασμού και ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές συνέπειες. Αναφερόμενος στην καθυστέρηση πληρωμών, ο κ. Κόκκαλης επέμεινε ότι χάθηκαν χρήματα-κοινοτικοί πόροι, λόγω κυβερνητικών παραλείψεων και μη υλοποίησης δράσεων του στρατηγικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης σχολίασε τις δύο επιστολές της ΕΕ, σύμφωνα με τις οποίες αν δεν υλοποιηθούν οι απαιτούμενες δράσεις εξυγίανσης του συστήματος πληρωμών, μπορεί να χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι, λέγοντας ότι την βασική ευθύνη την έχει η παρούσα κυβέρνηση που έχει αλλάξει πέντε υπουργούς και επτά προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την εκλογή της και μετά. Σε σχέση με την ευλογιά, παρατήρησε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες συγκροτήθηκε η ειδική επιστημονική επιτροπή, ενώ θα έπρεπε να έχει συσταθεί εδώ και πολύ καιρό, ώστε να μην υπάρχει γενικευμένη αμφιβολία για το εμβόλιο. Ο κ. Χνάρης επισήμανε επίσης ότι δεν υπάρχει δεσμευτικό πλαίσιο, ένας καθαρός οδηγός και σχεδιασμός, για την ανασύσταση των κοπαδιών αν και πολλοί κτηνοτρόφοι, μετά τη θανάτωση των κοπαδιών τους, είναι επί της ουσίας άνεργοι. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι γνωρίζει την απόγνωση των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα ζώα τους και προέτρεψε την κυβέρνηση να μην υποτιμά τις επισημάνσεις ότι οι κτηνοτρόφοι που είναι δεμένοι με τα ζώα τους, χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, μετά τη θανάτωσή τους.

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα επέκρινε την αντιπολίτευση για τη στάση της στην ψηφοφορία. «Κάθε φορά που φέρνουμε ένα νομοσχέδιο για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι είναι η μόνη που έχει ενσυναίσθηση. Όμως όλοι μας γνωρίζουμε ότι η ευλογιά δοκιμάζει τον κτηνοτροφιικό κόσμο και επηρεάζει και την διατροφική αλυσίδα», είπε η βουλευτής και τόνισε ότι η ΠΝΠ φέρνει ένα συνεκτικό σχέδιο που θα ενισχύει τον πρωτογενή τομέα σε αυτή την έκτακτη συνθήκη. Σχολίασε επίσης τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση επειδή δεν εντάσσει στις αποζημιώσεις όσους κτηνοτρόφους παρανόμως εμβολίασαν τα ζώα τους. Όπως είπε, αυτή η θέση συνιστά προτροπή να αποζημιωθεί η παρανομία. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εκείνη ευθύνεται για τη σύγχυση που έχει διασπείρει στον αγροτικό κόσμο, για τον εμβολιασμό. «Ακόμη και με τον διάολο θα συνεργαστείτε κατά οποιουδήποτε μέτρου ακόμη και αν γνωρίζετε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση», είπε η κ. Παπακώστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ