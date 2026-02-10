Στα 1,35 δισ. ευρώ τα κέρδη της Monte dei Paschi το δ΄ τρίμηνο

Το ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρότεινε να διανείμει μέρισμα μετρητών 0,86 ευρώ ανά μετοχή για το δ' τρίμηνο.

Σε 1,35 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Banca Monte dei Paschi di Siena στο τέταρτο τρίμηνο ανταποκρινόμενα στις προσδοκίες των αναλυτών, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος, Λουίτζι Λοβάγκλιο επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της εξαγοράς ύψους 17 δισ. ευρώ της ανταγωνίστριας Mediobanca με έδρα το Μιλάνο δημιουργώντας τον τρίτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ιταλίας με βάση τα assets.

Παράλληλα, η ιταλική τράπεζα πρότεινε να διανείμει μέρισμα μετρητών 0,86 ευρώ ανά μετοχή. Η επόμενη πρόκληση για τον CΕΟ είναι η υλοποίηση της συγχώνευσης και η επίτευξη των στόχων μείωσης του κόστους. Η τράπεζα δήλωσε ότι οι δραστηριότητες για την πλήρη ενοποίηση μεταξύ των δύο τραπεζών επιταχύνονται προς την κατεύθυνση της «εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα σκιαγραφήσει τις στρατηγικές του προτεραιότητες για τον συγχωνευμένο όμιλο στις 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Bloomberg. Βασικές αποφάσεις παραμένουν σχετικά με το εάν η Mediobanca θα διαγραφεί από το χρηματιστήριο και πώς θα προχωρήσει με το μερίδιό της 13% στην Assicurazioni Generali, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας.

Με την εξαγορά, ο Λοβάγκλιο στοχεύει να επιτύχει εξοικονόμηση κόστους 300 εκατ. ευρώ και να επεκτείνει την εμβέλεια του ομίλου στη διαχείριση assets, την ιδιωτική τραπεζική, την επενδυτική τραπεζική και τις ασφάλειες. Η ενοποίηση θα βοηθήσει επίσης την Monte Paschi να ενισχύσει τα κεφάλαιά της επιταχύνοντας τη χρήση έως και 2,9 δισ. ευρώ σε deferred tax assets.