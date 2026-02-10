Πτώση 61,4% στα κέρδη της Honda με«βαρίδι» δασμούς και εξασθένιση ζήτησης EV

Η εταιρεία διατήρησε την πρόβλεψή της για λειτουργικά κέρδη για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026 στα 550 δισ. γεν.

«Βουτιά» 61,4% στα λειτουργικά κέρδη του γ' τριμήνου ανακοίνωσε την Τρίτη η Honda σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά απωλειών, καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ και η εξασθένιση της ζήτησης για ηλεκτροκίνητα οχήματα επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το Reuters, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας μετά την Toyota, εμφάνισε λειτουργικά κέρδη 153,4 δισ. γιεν (987,07 εκατ. δολάρια) κατά την ίδια περίοδο, χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των 174,5 δισ. γιεν αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Η Honda ανακοίνωσε ότι ο κλάδος αυτοκινήτων της πέρασε σε ζημίες κατά την εννεάμηνη περίοδο έως το τέλος Δεκεμβρίου, εξαιτίας εφάπαξ κόστους που σχετίζεται με τα ηλεκτρικά οχήματα (EV), όπως απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και αναθεωρήσεις της γκάμας μοντέλων, καθώς και των επιπτώσεων από τους δασμούς.

Αντίθετα, για τον τομέα των μοτοσικλετών ανέφερε ότι συνέχισε να αποδίδει ισχυρά, με τις παγκόσμιες πωλήσεις να καθοδηγούνται από την Ινδία και τη Βραζιλία, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση της αδυναμίας στις δραστηριότητες αυτοκινήτων.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Honda, Noriya Kaihara δήλωσε ότι η εταιρεία χρειάζεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των δραστηριοτήτων της μέσω μιας θεμελιώδους αναδιάρθρωσης της στρατηγικής της, καθώς αντιμετωπίζει εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων και από την άνοδο νέων κατασκευαστών αυτοκινήτων