Ειδήσεις | Ελλάδα

Στο Αεροδικείο Αθηνών ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στο Αεροδικείο Αθηνών ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας
Στο Αεροδικείο Αθηνών προσήχθη σήμερα το πρωί, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.

Στο Αεροδικείο Αθηνών προσήχθη σήμερα το πρωί, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέο ισχυρό σχήμα στην πληροφορική με Βαρδινογιάννη - Μαρινάκη - Κόκκαλη

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» γλιτώνουν το τεκμήριο και κερδίζουν εκπτώσεις

ΕΣΠΑ: «Παράγουμε εδώ» και «Πτυχιούχοι επαγγελματίες» οι πρώτες επιδοτήσεις του 2026

tags:
Δικαστήρια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider