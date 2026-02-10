Στο Αεροδικείο Αθηνών ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας

Στο Αεροδικείο Αθηνών προσήχθη σήμερα το πρωί, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.
Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ