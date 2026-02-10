Ιράν: Καλεί τις ΗΠΑ να αντισταθούν σε «καταστροφικές επιρροές» ενόψει της συνάντησης Νετανιάχου-Τραμπ

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη.

Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ, όπου αναμένεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, να αντισταθούν σε «καταστροφικές επιρροές» που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο εταίρος μας στις διαπραγματεύσεις είναι η Αμερική. Στην Αμερική εναπόκειται να αποφασίσει να δράσει ανεξάρτητα από καταστροφικές πιέσεις και επιρροές που βλάπτουν την περιοχή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη για το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την περασμένη εβδομάδα αποσκοπούσαν πρωτίστως στο να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι η σύντομη συνάντηση έδειξε πως υπάρχει αρκετή κατανόηση για να συνεχιστούν οι συνομιλίες παρά τη δυσπιστία.

Στο μεταξύ ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος για την ασφάλεια στο Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, έφτασε σήμερα στο Ομάν, όπου έγιναν οι πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Λαριτζανί αναμένεται να συναντηθεί με τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπεν Ταρίκ και τον υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε ανακοινώσει χθες την επίσκεψη αυτή, η οποία έχει στόχο να συζητηθούν «οι τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».

Στις συνομιλίες που είχαν στο Ομάν οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την θετική ατμόσφαιρα που υπήρχε, μολονότι, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, «εξακολουθεί να υπάρχει βαθιά δυσπιστία».

Το Ιράν επιθυμεί οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ το κατηγορούν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.

