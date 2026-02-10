ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας

Ο αποκλεισμός περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό οδηγεί σε αύξηση του κόστους ενέργειας και πλήττει το εισόδημα των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας προειδοποιεί η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Ο αποκλεισμός περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό οδηγεί σε αύξηση του κόστους ενέργειας και πλήττει το εισόδημα των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας προειδοποιεί η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). Σε μία περίοδο που το ενεργειακό κόστος αποτελεί εθνική προτεραιότητα, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την υλοποίηση των πιο οικονομικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζει με ανακοίνωσή της.

«Αυτές είναι τα αιολικά πάρκα σε θέσεις με πλούσιο αιολικό δυναμικό, που αποτελούν έναν εθνικό πόρο υψηλής αξίας. Φυσικά, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ακόμα και σε αυτές τις θέσεις, αξιολογείται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επενδύσεων και σταθμίζεται σε σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, η οργανωμένη Πολιτεία μπορεί να αποφασίσει την υλοποίηση ενός έργου που παράγει πολλή και φθηνή καθαρή ενέργεια παρά τις τοπικές του επιπτώσεις, και να απορρίψει ένα άλλο με μικρότερες επιπτώσεις αλλά με χαμηλή παραγωγικότητα» υπογραμμίζεται.

«Αυτή η προφανής διαδικασία αξιολόγησης ακυρώνεται όταν θεσπίζονται οριζόντιοι αποκλεισμοί ενάντια στην αιολική ενέργεια. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει πάλι η εμφάνιση τέτοιων ιδεών στη δημόσια σφαίρα. Όμως, γενικές απαγορεύσεις σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας –όπως ψηλά βουνά ή νησιά ή Ζώνες Ειδικής Προστασίας κλπ.– σημαίνουν ότι δεν μπορεί καν να εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικού πάρκου και να αξιολογηθεί από την Πολιτεία σύμφωνα με τη νομοθεσία. Έτσι, το κράτος απαγορεύει στον εαυτό του να ασκήσει τεκμηριωμένη κρίση ανά συγκεκριμένη περίπτωση» αναφέρεται.

Μια τέτοια τυφλή προσέγγιση θα έχει συνέπειες στο κόστος ενέργειας: Ένα αιολικό πάρκο σε θέση με άριστο αιολικό δυναμικό μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με κόστος για τον καταναλωτή έως και 35% χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο αιολικό δυναμικό στη χώρα σήμερα. Επιπλέον, η αξιοποίηση των πιο παραγωγικών θέσεων υπηρετεί τη λογική της βιώσιμης αποδοτικότητας, καθώς για την ίδια παραγωγή ενέργειας απαιτούνται λιγότερες ανεμογεννήτριες και άρα μικρότερες τοπικές επιπτώσεις.

«Η ΕΛΕΤΑΕΝ τονίζει ότι, εκτός από αντι-οικονομικοί, οι εκτεταμένοι οριζόντιοι αποκλεισμοί δεν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και είναι αντίθετοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ειδικότερα, η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED III) καθορίζει ότι τα έργα ΑΠΕ υπηρετούν υπέρτατο δημόσιο συμφέρον και πρέπει, υπό προϋποθέσεις, να λαμβάνουν προτεραιότητα κατά τη στάθμισή τους με άλλα αγαθά. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να υποκατασταθεί χωρίς τεκμηρίωση από γενικής φύσης μελέτες που καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές ή και όλη την Επικράτεια, όπως είναι τα Χωροταξικά Πλαίσια ή οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες. Η απόφαση για το εάν θα γίνει μια συγκεκριμένη επένδυση παραμένει προϊόν συνεκτίμησης πολλών κριτηρίων, όπως η μείωση στο κόστος ενέργειας, η τοπική ανάπτυξη, τα οφέλη στην τοπική κοινωνία, οι επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, η ενίσχυση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας ή οι επιπτώσεις σε αυτή, η συμβολή στην προστασία του κλίματος κλπ» καταλήγει.