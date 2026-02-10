ΧΑ: Νέες πιέσεις στις τράπεζες, στήριξη στον Γενικό Δείκτη από την Coca-Cola HBC

Μετά από τρία διαδοχικά πτωτικά κλεισίματα, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ επιχειρεί την Τρίτη να καλύψει χαμένο έδαφος, εν μέσω επιλεκτικών κινήσεων στα blue chips αλλά και με στήριξη από τη μεγάλη άνοδο στον δεικτοβαρή τίτλο της Coca-Cola HBC.

Η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση ελληνική εισηγμένη άνοιξε σήμερα την αυλαία της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, καταγράφοντας για το 2025 αυξημένο τζίρο, αυξημένα κέρδη, ενώ προτείνεται και διανομή αυξημένου μερίσματος 1,20 ευρώ. Η μετοχή αντιδρά ανοδικά, ενισχυμένη έως και άνω του 3,5% και πέριξ των 51 ευρώ.

Ανοδικά, αν και με αυξημένη μεταβλητότητα, επιχειρούν να κινηθούν και οι μετοχές των τραπεζών, μετά τις ισχυρές χθεσινές πιέσεις. Στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη η Credia ξεχωρίζει με κέρδη περί του 1,2% και ακολουθούν οι μετοχές των ΕΤΕ και Τρ. Κύπρου ενισχυμένες 0,60% και 0,41% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, με απώλειες περί του 0,6% διαπραγματεύονται οι τίτλοι των Alpha Bank και Optima, ενώ απώλειες 1,19% στα 8,61 ευρώ καταγράφει η Τρ. Πειραιώς.

Εκτός συνόρων, και μετά χθεσινή άνοδο στη Wall Street, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν μικτά πρόσημα, με τον γερμανικό DAX σε οριακά αρνητικό έδαφος, τον βρετανικό FTSE 100 να υποχωρεί περί του 0,5% και τον γαλλικό CAC40 να ενισχύεται 0,30%. Με ενδιαφέρον αναμένονται σήμερα τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, ενώ αύριο και την Παρασκευή αναμένονται στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό.

Εντός συνόρων, απόψε αναμένεται η ανακοίνωση της MSCI για την αναδιάρθρωση των δεικτών της. Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει σήμερα οκτώ μετοχές (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, ΕΤΕ και Τράπεζα Πειραιώς) και οι όποιες αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου. Οι βασικοί «διεκδικητές» για πιθανή ένταξη αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι οι Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τρ. Κύπρου και Motor Oil. Ωστόσο, όπως εκτιμούν αναλυτές, η MSCI ενδέχεται να επιλέξει να αναβάλει οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή στον δείκτη, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα σχετικά με την ευρύτερη πορεία αναταξινόμησης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ βρίσκεται στις 2.341,21 μονάδες με κέρδη 0,55%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο δείκτης των τραπεζών κινείται ήπια πτωτικά με απώλειες 0,18% στις 2.478,04 μονάδες, παρά τα κέρδη περί του 1,5% στην έναρξη των συναλλαγών.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 31,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,28 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 60 μετοχές διαπραγματεύονται σε θετικό έδαφος, 33 σε αρνητικό και 57 διατηρούνται αμετάβλητες.