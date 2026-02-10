Πολιτική | Ελλάδα

Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Newsroom
Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών.

Τους υπουργούς που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Αναλυτικά πρόκειται για τους:

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης
2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος
4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας
5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη
7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης
8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης
9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

