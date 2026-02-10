Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές.

Ανεξαρτητοποιήθηκε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από την Πλεύση Ελευθερίας, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές και διατηρεί το «στάτους» του κοινοβουλευτικού κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της βουλευτού, η κ. Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την απόφασή της και την είχε ευχαριστήσει για την ευκαιρία που της είχε δώσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανεξαρτητοποίησή της αποτέλεσε συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως σε «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη».

Επίσης, η βουλευτής αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Η επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής

«Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση», αναφέρει η κ. Καραγεωργοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ