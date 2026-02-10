Αθήνα και Βαλέτα εξέφρασαν ανησυχίες, τονίζοντας πως η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις τιμές ενέργειας της Ευρώπης.

Βασικό εμπόδιο στην πρόταση της ΕΕ για αντικατάσταση του πλαφόν τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο με την πλήρη απαγόρευσή του αποτελούν Ελλάδα και Μάλτα, σύμφωνα με το Bloomberg. Αθήνα και Βαλέτα εξέφρασαν ανησυχίες για το «μπλόκο» σε συνάντηση αξιωματούχων της ΕΕ τη Δευτέρα, όπου παρουσιάστηκε το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Κομισιόν, τονίζοντας πως η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις τιμές ενέργειας της Ευρώπης.

Μάλιστα, ζήτησαν και διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε ξένα λιμάνια για τη διαχείριση ρωσικού πετρελαίου και για την ενίσχυση της εποπτείας των πλοίων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός που καταλήγουν στον στόλο της Μόσχας. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε την αντικατάσταση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου τιμών στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου με την οριστική απαγόρευση στη μεταφορά του.

Η πρόταση αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των Βρυξελλών να περιορίσουν σοβαρά τα έσοδα του Κρεμλίνου από τον «μαύρο χρυσό» και αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ που στοχεύει τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία, η οποία εισέρχεται στο πέμπτο έτος της. Η πρόταση εξαρτάται και από την υποστήριξη της G7, η οποία εφάρμοσε συλλογικά το πλαφόν τιμών στα τέλη του 2022.

Το τελευταίο πακέτο της ΕΕ περιλαμβάνει προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε αρκετές εταιρείες στην Κίνα που φέρονται να προμηθεύουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας με βασικά εξαρτήματα. Στοχεύει επίσης σε φορείς εκμετάλλευσης κρυπτονομισμάτων και σε έναν μικρό αριθμό τραπεζών στην Κεντρική Ασία και το Λάος, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις της Γηραιάς Ηπείρου.

Η νέα πρόταση κυρώσεων περιλαμβάνει τέλος περιορισμούς στις εξαγωγές αξίας άνω των 360 δισ. ευρώ σε αγαθά όπως καουτσούκ και χημικά, καθώς και απαγορεύσεις εισαγωγών αξίας άνω του μισού δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών μετάλλων, και ποσόστωση στις εισαγωγές αμμωνίας. Οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν την έγκριση όλων των κρατών μελών και θα μπορούσαν να αλλάξουν πριν από την οριστικοποίησή τους με καταληκτική ημερομηνία τα τέλη Φεβρουαρίου.