ΙΕΛΚΑ για λιανεμπόριο - βιομηχανία: Προσδοκίες για περιορισμένη ανάπτυξη το 2026 σε πωλήσεις και όγκο

Περιορισμένη αύξηση της αξίας των πωλήσεων το Α’ 6μηνο του 2026 (+1,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025 παρατήρησε η εξαμηνιαία κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) που καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις.

Η έρευνα διεξήχθη τον Ιανουάριο 2026 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 120 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σουπερμάρκετ και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων. Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κλπ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, εντοπίστηκε σταθεροποίηση του όγκου πωλήσεων το Α’ εξάμηνο του 2026 (+0,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025 και διατήρηση του επίπεδου του οικονομικού κλίματος σε θετικά επίπεδα, αλλά με προβληματισμό. Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφεται πλειοψηφικό ποσοστό ερωτηθέντων 58% οι οποίοι θεωρούν ότι η αξία των πωλήσεων του κλάδου θα αυξηθεί το επόμενο εξάμηνο (έναντι 48% την ίδια περίοδο πέρυσι), με ένα μικρό ποσοστό 17% οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσει μείωση (έναντι 23% πέρυσι).

Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,3% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2025 (έναντι 0,8% πέρυσι). Επίσης, τα στελέχη εκτιμούν σταθεροποίηση του όγκου πωλήσεων (+0,2%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρακτικά καταγράφεται μία πρόβλεψη περιορισμένης αύξησης της ανάπτυξης του κλάδου το 2026.

Παρά τη θετικές προσδοκίες για την ανάπτυξη του κλάδου, αρνητική καταγράφηκε η αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας στα τέλη του 2025. Συγκεκριμένα, μόλις το 25% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και η πλειοψηφία σε ποσοστό 39% ότι χειροτέρεψε (σχήμα 2). Οι εκτιμήσεις των στελεχών είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το οικονομικό κλίμα (σχήμα 3) παρουσιάζει συνολικά καλή εικόνα, η οποία οφείλεται στο συνδυασμό των εκτιμήσεων των στελεχών (πωλήσεις, τιμές, οικονομικές συνθήκες). Συγκεκριμένα ο συνδυασμός των σταθερών πωλήσεων και της μη αύξησης των τιμών οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο δείκτης καταγράφεται στο 0,34, μειωμένος σε σχέση με την

προηγούμενη μέτρηση αλλά σταθερά θετικός.