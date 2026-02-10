Σε μεικτό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Απώλειες 5,5% για την BP

Οι επενδυτές αναμένουν μία πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ την ίδια ώρα καταγράφουν τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας,

Ανάμεικτη είναι η εικόνα που καταγράφεται στις ευρωαγορές την Τρίτη, με τους επενδυτές να αναμένουν μία πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ την ίδια ώρα καταγράφουν τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και της γεωπολιτικής όπου το συγκεκριμένο διάστημα οι εντάσεις μοιάζουν να έχουν καταλαγιάσει.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι οριακά θετικός στις 621,48 μονάδες, ενώ τα μεγάλα χρηματιστήρια και οι κλάδοι δεν καταγράφουν σημαντικές διακυμάνσεις. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί οριακά στις 6.057 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη είναι flat στις 25.002 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,37% στις 8.354 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,44% στις 10.340 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει 0,11% στις 46.767 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει οριακές απώλειες στις 18.194 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της BP υποχωρεί 5,5% στον απόηχο της είδησης πως θα αναστείλει την επαναγορά μετοχών και θα διαθέσει πλήρως τα πλεονάζοντα μετρητά «για να επιταχύνει την ενίσχυση» του ισολογισμού της, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο. O κολοσσός της ενέργειας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο ύψους 1,54 δισ. δολ. την Τρίτη, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για 1,55 δισ. δολ. σε δημοσκόπηση αναλυτών που παρείχε η εταιρεία και αυξημένα κατά 32% σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο (1,17 δισ. δολ). Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη της BP για το σύνολο του έτους 2025 ανήλθαν σε 7,49 δισ. δολ., χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 7,58 δισ. δολ., και μειωμένα από σχεδόν 9 δισ. δολ. το 2024.

Στον αντίποδα, η μετοχή της η Philips κερδίζει 7% μετά την δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της για το 2025. Η εταιρεία κατέγραψε συγκρίσιμη αύξηση παραγγελιών κατά 6% και επέστρεψε σε κέρδη μετά από καθαρές ζημίες το 2024, ωστόσο μείωσε επίσης τις προβλέψεις της για το 2026 και πλέον αναμένει ότι η συγκρίσιμη αύξηση των πωλήσεων φέτος θα μειωθεί στο εύρος 3% έως 4,5%, από το προηγουμένως αναμενόμενο 4,5%. Τα καθαρά κέρδη για το έτος αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Υποχώρησαν οι πωλήσεις της Gucci τους τελευταίους μήνες του 2025 καθώς φαίνεται πως αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο για την Kering να αναζωογονήσει το μεγαλύτερό της brand, σύμφωνα με το Bloomberg. Συγκεκριμένα, τα συγκρίσιμα έσοδα της Gucci κατέγραψαν πτώση για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο και μειώθηκαν κατά 10% έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για πτώση 10,4%. Η μετοχή της Kering έχει κάνει «βουτιά» 14% το 2026., ωστόσο σήμερα η μετοχή ενισχύεται 11%, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει επιστροφή στην ανάπτυξη το 2026.

Τα κέρδη της Κering δίνουν ώθηση συνολικά στον κλάδο των ειδών πολυτελείας, με την Burberry να κερδίζει 2%, την Hermes επίσης περίπου 2%, ενώ η γαλλική LVMH σημειώνει άνοδο 0,5%.

Ήπια κέρδη σημειώνει η μετοχή της AstraZeneca, στον απόηχο της είδησης πως περιμένει περαιτέρω αύξηση των κερδών φέτος, με ώθηση από τις πωλήσεις των φαρμάκων της για τον καρκίνο. Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα χαμηλό διψήφιο ποσοστό, τόνισε την Τρίτη η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με το Bloomberg, με την εκτίμηση να να συμβαδίζει με τις προβλέψεις των αναλυτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα του τέταρτου τριμήνου που ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των οικονομολόγων με αύξηση 8% και 11% αντίστοιχα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται υπό πίεση μετά από διαδοχικές πολιτικές αναδιπλώσεις και τη διαμάχη γύρω από τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.

Ασία: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei 225

Ο αέρας της εκλογικής νίκης της Σαναέ Τακαΐτσι συνεχίζει να φυσάει στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας, με τον Nikkei 225 να φτάνει σε νέα ιστορικά υψηλά.

Με το «Takaichi trade» να επικρατεί στο ιαπωνικό ταμπλό, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,28% φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 57.650,54 μονάδες, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 1,9%, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, ολοκληρώνοντας στις 3.855,28 μονάδες.

Μεγάλη άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Softbank Group, που ενισχύθηκε έως και σχεδόν 12%, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Μαρτίου από θυγατρική της εταιρείας. Η μετοχή έκλεισε τελικά με κέρδη 10,68%, μετά από άνοδο 6,3% τη Δευτέρα.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 0,07% στις 5.301,69 μονάδες, ενώ ο Kosdaq υποχώρησε κατά 1,1% στις 1.115,2 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,58%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 σημείωσε μικρή άνοδο 0,11%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε ανοδικά 0,19% στις 8.867,4 μονάδες.

Στο μεταξύ, το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε έναντι του ιαπωνικού γεν, στα 155,315 γεν, σημειώνοντας πτώση 0,4%.