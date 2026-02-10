Κοντογεώργης για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία και αποφυγή εντάσεων

Από την επικείμενη ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στον «ΣΚΑΙ».

Πάντως, συνέχισε, «υπάρχει ένα κεκτημένο 2,5 ετών, μια σχετική ηρεμία σε αρκετά θέματα την οποία όλοι επιθυμούμε να συνεχισθεί. Σε αυτό το πνεύμα θα γίνει και η αυριανή συζήτηση. Είναι καλό να συζητάμε», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι «η χώρα μας δεν προσέρχεται σε αυτές τις συζητήσεις επειδή είναι αδύναμη». «Με σοβαρότητα, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματά μας στην περιοχή, ενισχύουμε την χώρα μας αμυντικά», έκλεισε την απάντησή του στο συγκεκριμένο θέμα.

Δεύτερο θέμα της συνέντευξης ήταν τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: «Ενεργές καταλήψεις δεν υπάρχουν και αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορείς να διερευνήσεις συνθήκες, να αποδώσεις ευθύνες, να υπάρξουν πειθαρχικές κυρώσεις κ.ο.κ.», παρατήρησε εισαγωγικώς προσθέτοντας ότι αν δεν τηρήθηκε το πλαίσιο, προφανώς θα υπάρξουν κυρώσεις.

Στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε ότι «50 χρόνια μετά από ένα Σύνταγμα που εμβάθυνε τη δημοκρατία και 25 χρόνια μετά την Αναθεώρηση του 2001 προφανώς υπάρχουν άλλα διακυβεύματα, προκλήσεις, προβλήματα, μια αξιολόγηση του πώς το Σύνταγμα αντιμετώπισε τα θέματα της οργανωμένης πολιτείας».

Στο σημείο αυτό ο Θ. Κοντογεώργης προχώρησε σε μια παρατήρηση με δύο σκέλη: από τη μια η κυβέρνηση λέει, «ελάτε να συζητήσουμε» και από την άλλη πλευρά, «έχουμε ένα κατηγορηματικό "όχι" σε όλα», σε αντίθεση, μάλιστα, με το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος, προσέθεσε.

Όσον αφορά δε όσα είπε για το θέμα του Άρθρου 86 ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, αντέτεινε ότι «με εισήγηση της τότε πλειοψηφίας και του κυρίου Βενιζέλου οι σημαντικότερες αλλαγές είχαν να κάνουν με την αμελλητί διαβίβαση των υποθέσεων χωρίς ενδιάμεσο όργανο», όπως, επίσης, με την αποσβεστική προθεσμία και τη μη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από κάποιον άλλον πλην της Βουλής. Ενώ θύμισε ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε θέσει για πρώτη φορά το 2006 το θέμα της αλλαγής του άρθρου 86».

Ταυτοχρόνως κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση «κάθεται πίσω και με κάποιες δικαιολογίες λέει "όχι" σε όλα». Όμως, συμπλήρωσε, «το ΠΑΣΟΚ, ειδικά σε αυτά τα θέματα, επιδεικνύει διαχρονικά μια θεσμικότητα και με ανθρώπους που θα μπορούσαν να συμβάλουν. Αν οχυρωνόμαστε πίσω από μια πολιτική διαφωνία για να ξεχάσουμε το μείζον που είναι η αλλαγή του Καταστατικού Χάρτη, θεωρώ ότι αυτό δεν βοηθάει κανέναν». Αντιθέτως, μια τέτοια στάση ρίχνει νερό στο μύλο των δυνάμεων του λαϊκισμού που λένε «όλοι ίδιοι είναι», προσέθεσε.

Εστιάζοντας στο θέμα των συνεργασιών, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε ότι «ειδικά σε αυτήν τη συγκυρία, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και διεθνώς και στο εσωτερικό της χώρας μας, μας ενδιαφέρει η σταθερότητα. Εμείς κατ' αρχήν θεωρούμε ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί και να υπάρχει με αυτοδυναμία».

Από εκεί και πέρα, «το είπε ο πρωθυπουργός, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, όταν παίρνεις μια διερευνητική εντολή, την αξιοποιείς. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα διαμορφώσει τις συνθήκες και τους συσχετισμούς. Εμείς θα τα πούμε όλα τότε αν χρειασθεί. Έχουμε 15 μήνες (ως τις εκλογές), έχουμε δουλειά μπροστά μας και ταυτόχρονα την υποχρέωση - κι αυτό κάνει αύριο ο πρωθυπουργός - να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για το παρόν και το μέλλον της χώρας». Εξ άλλου, συμπλήρωσε, «ένας χρόνος είναι πολύς χρόνος».

Και, αφού απέκλεισε τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση είναι δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας». Εν κατακλείδι, «όσοι κάνουν προβολές από τώρα με βάση μετρήσεις για το τι θα γίνει σε 15 μήνες, νομίζω ότι κάνουν λάθος. Όσο απλώνει τραχανά η κυβέρνηση και κάνει τη δουλειά της, τόσο περισσότερο θα ενισχύεται», εκτίμησε κλείνοντας.

