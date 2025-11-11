Παπασταύρου: Απαιτούμενο ο ενεργειακός ρεαλισμός

«Η Exxon θα προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση το 2027 και αν έχει θετικά αποτελέσματα, η εκμετάλλευση θα αρχίσει το 2030», τόνισε.

Στη σημασία των ενεργειακών συμφωνιών που επιτεύχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και στις θέσεις της χώρας για την πράσινη μετάβαση στάθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο 8o Athens Investmenrt Forum.

«Η Exxon θα προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση το 2027 και αν έχει θετικά αποτελέσματα, η εκμετάλλευση θα αρχίσει το 2030. Θα φέρει σημαντικούς δημόσιους πόρους, εθνικό πλούτο, ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την γεωπολιτική και ενεργειακή ασφάλεια γιατί οι ΗΠΑ προστατεύουν τα σημεία όπου υπάρχει δραστηριότητα δικών τους εταιριών» είπε ο υπουργός.

Σε σχέση με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, επισήμανε ότι θα ανοίξει τον δρόμο όχι μόνο για την ενέργεια αλλά και για ευρύτερη συνεργασία. «Η περιοχή αυτή πρέπει να είναι για τον επιχειρηματικό κόσμο η ενδοχώρα μας. Αλλά είναι προϋπόθεση να αποκλειστεί το ρωσικό φυσικό αέριο, όπως έχει αποφασίσει η ΕΕ, και να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες υποδομές».

Σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι η πράσινη μετάβαση παραμένει ως στόχος αλλά αντιμετωπίζουμε τα θέματα με ρεαλισμό και βλέποντας τι συμβαίνει στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την κοινωνική συνοχή.

«Κάθε χώρα οφείλει να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους. Η Ελλάδα σε 20 χρόνια παρά την οικονομική κρίση έφθασε τις ανανεώσιμες πηγές πάνω από το 50% ενώ ο λιγνίτης μειώθηκε από 65% σε 9% πέρυσι και οδεύει προς το μηδέν. Θέλουμε την πράσινη μετάβαση αλλά χωρίς να βάζουμε τον στόχο πάνω από τον άνθρωπο», τόνισε ο υπουργός.

«Ο ενεργειακός ρεαλισμός ήταν ένα από τα στοιχεία που μας έφερε κοντά με τις ΗΠΑ. Επόμενος στόχος, κατέληξε ο κ. Παπασταύρου, είναι να υπάρξει πακέτο της ΕΕ για την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων πριν το τέλος του 2025 «ώστε να αρχίσει να διαμορφώνεται μια αληθινή λειτουργική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη».

