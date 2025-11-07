Χρυσοχοΐδης για Βορίζια: Μόνιμα στην Κρήτη το «ελληνικό FBI» - «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες»

Ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και αυστηροποίηση των μέτρων κατά της οπλοκατοχής, με τη δημιουργία νέας υποδιεύθυνσης στην Κρήτη.

Συνέντευξη Τύπου στο Ηράκλειο με φόντο το μακελειό στα Βορίζια παραχωρεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για την ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και αυστηροποίηση των μέτρων κατά της οπλοκατοχής, με τη δημιουργία νέας υποδιεύθυνσης στην Κρήτη.

Παράλληλα, το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI» αποφασίστηκε να μείνει μόνιμα στην Κρήτη, με το τοπικό παράρτημα να αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση. «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν: