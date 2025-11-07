Χρυσοχοΐδης για Βορίζια: Μόνιμα στην Κρήτη το «ελληνικό FBI» - «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες»

Ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και αυστηροποίηση των μέτρων κατά της οπλοκατοχής, με τη δημιουργία νέας υποδιεύθυνσης στην Κρήτη.
Συνέντευξη Τύπου στο Ηράκλειο με φόντο το μακελειό στα Βορίζια παραχωρεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για την ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και αυστηροποίηση των μέτρων κατά της οπλοκατοχής, με τη δημιουργία νέας υποδιεύθυνσης στην Κρήτη.
Παράλληλα, το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI» αποφασίστηκε να μείνει μόνιμα στην Κρήτη, με το τοπικό παράρτημα να αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση. «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν:
- Κακουργηματική ποινή για κατοχή πυροβόλου όπλου
- Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη εντός δεκαετίας. Η ποινή εκτίεται, χωρίς αναστέλλουσσα δύναμη στην έφεση.
- Επιβαρυντική χρήση όπλου σε ζωοκοπές κλπ
- Δυνατότητα στον εισαγγελέα όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων, να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα
- Επανεξέταση του πλαισίου χορήγησης άδειας σκοποβολής και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες
- Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην αστυνομία, ενόψει σαρωτικών ελέγχων
- Το έθιμο με τις «μπαλωθιές» δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το μέτρο για την κατοχή και χρήση όπλου επεκτείνεται και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οι εμποροπανηγύρεις και οι γάμοι.