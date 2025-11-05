Κοντογεώργης για ανάπτυξη Δράμας: Ισχυρή περιφέρεια σημαίνει ισχυρή Ελλάδα

Για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, έχουν ενταχθεί συνολικά 6.273 δικαιούχοι έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 154,52 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο των επί τόπου διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλιμάκιο της κυβέρνησης υπό τον συντονισμό του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, μετέβη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον 23ο σταθμό του, στη Δράμα, για την παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας.

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δράμας αποτελεί μια κοινή δέσμευση συνεργασίας για τις προτεραιότητες της περιοχής, αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης και προστίθεται:

Ένα συνολικό σχέδιο που περιλαμβάνει έργα υποδομών και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 748 εκατ. ευρώ, αλλά και σημαντικές ενισχύσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις (185 εκατ. ευρώ), καθώς και ενδεικτικές παρεμβάσεις που προτεραιοποιήθηκαν και απαιτούν μεγαλύτερη ωρίμαση για την υλοποίησή τους το επόμενο διάστημα με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, έχουν ενταχθεί συνολικά 6.273 δικαιούχοι έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 154,52 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προτεραιοποιούνται έργα για την ενίσχυση της αγροτικής οδοποιίας και την ωρίμαση σημαντικών αρδευτικών έργων στα φράγματα Καρβουνορέμματος Κ. Νευροκοπίου και Τεμένους. Στις οδικές διασυνδέσεις «τρέχει» ο διαγωνισμός για τον κάθετο άξονα «Δράμα-Αμφίπολη», ύψους 250 εκατ. ευρώ και αναμένεται μέσα στο 2026 να γίνει σύμβαση, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες στο τμήμα Κρηνίδες- Σταυρός του Κάθετου Άξονα 61 της Εγνατίας οδού. Παράλληλα, προχωράει η ωρίμαση για τα τμήματα Δράμα - Άγιος Αθανάσιος & Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες, καθώς και για την αναβάθμιση της Ανατολικής Εισόδου Δράμας.

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων προχωρούν σημαντικά έργα. Για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Καβάλας, έργο ύψους 43,599 εκατ. ευρώ που εξυπηρετεί την ΠΕ Δράμας, αναμένεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης. Επίσης, παρεμβάσεις για την αντιπυρική προστασία, ύψους 12 εκατ. ευρώ, οδεύουν προς ολοκλήρωση, ενώ στον τομέα της ενέργειας, έργα για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Δράμας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο της Δράμας βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη διαμόρφωση νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, χώρων ιατρικής περίθαλψης και διοικητικής υποστήριξης, ενώ το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, ύψους ~3,5 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Για την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού, αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα νέες θέσεις ογκολόγων. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου και βαίνουν προς ολοκλήρωση οι εργασίες στα Κέντρα Υγείας Κάτω Νευροκοπίου και Προσοτσάνης.

Στον τομέα του πολιτισμού, υλοποιείται πλήθος έργων για την αναβάθμιση των πολιτιστικών πόρων της περιφερειακής ενότητας. Στο περιφερειακό ΕΣΠΑ έχει ενταχθεί η αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας (ύψους 2 εκατ. ευρώ), ενώ ολοκληρώνονται άμεσα οι εργασίες αναβάθμισης στον κινηματογράφο Ολύμπια και στο Ωδείο Δράμας. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 9 εκατ. ευρώ θα δημιουργηθεί κόμβος για τις οπτικοακουστικές τέχνες στο πρώην στρατόπεδο Ανδρικάκη.

Μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις αναβάθμισης σε 4 σχολεία της περιφερειακής ενότητας Δράμας (στους δήμους Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου και Προσοτσάνης), τα οποία λειτούργησαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποπεράτωση του 12θέσιου δημοτικού σχολείου στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω των υφιστάμενων τμημάτων Αμπελουργίας και Οινολογίας, καθώς και Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας με έδρα τη Δράμα επιτυγχάνεται η σύνδεση της γνωστικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την ενίσχυση της περιοχής.

Για την ανάσχεση του δημογραφικού ζητήματος ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης στους δήμους Σουφλίου, Διδυμότειχου και Ορεστιάδας (δήμοι μετεγκατάστασης), παρέχοντας οικονομική ενίσχυση σε μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά που θα μεταφέρουν σε αυτούς την κύρια κατοικία και το κέντρο βιοτικών δραστηριοτήτων τους. Μετά την αξιολόγηση της πιλοτικής περιόδου εφαρμογής του προγράμματος, θα αξιολογηθεί ο τρόπος και το εύρος επέκτασης του μέτρου σε περιοχές όπως η Δράμα και σε συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες. Τέλος, έχει δρομολογηθεί η επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων Καλλιθέας με τη συνεργασία της Μητρόπολης με τον Δήμο Προσοτσάνης, με χρηματοδότηση εξασφαλισμένη από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, «το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Δράμας που παρουσιάστηκε σήμερα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας κυβέρνησης, περιφέρειας, και δημοτικών αρχών, καθώς και της διαβούλευσης με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής. Το σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές, τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση αποβλήτων, κοινωνικές υποδομές σε εκπαίδευση, υγεία, και κοινωνικές δομές, σύμπλεξη του τουρισμού με το πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της περιοχής. Η περιοχή παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην βιομηχανία και την μεταποίηση, στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Ισχυρή περιφέρεια σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον κοινό μας σχεδιασμό ενόψει και του νέου ΠΔΠ 2028-2034+ (Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου)».

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε σήμερα στη Δράμα συμμετείχαν οι: Θ. Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Κ. Γκιουλέκας, υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Δ. Βαρτζόπουλος, υφυπουργός Υγείας, Ι. Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Διδασκάλου, γενικός γραμματέας Πολιτισμού, Ε. Μπακογιάννης, γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Β. Κουτσούκου, γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Σ. Χιονίδης, γενικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Δ. Σκάλκος, γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, και Β. Σιαδήμας, γενικός γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.