Τραμπ: Ρωσία και Κίνα κάνουν δοκιμές πυρηνικών όπλων «αλλά δε μιλούν για αυτό»

«Θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές όπως κάνουν και άλλες χώρες», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS και μεταδόθηκε χθες Κυριακή.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος.

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νοιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο κ. Τραμπ.

«Αυτό που λέω είναι πως θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές όπως κάνουν και άλλες χώρες», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση για το εάν θα πυροδοτηθούν πυρηνικά όπλα, κάτι που έχουν να κάνουν οι ΗΠΑ από το 1992.

Ωστόσο ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε χθες το Fox News ότι δεν θα πρόκειται να γίνουν «πυρηνικές εκρήξεις».

«Πρόκειται για αυτές που αποκαλούνται ‘μη κρίσιμες εκρήξεις’, δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε πως έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη», εξήγησε.

«Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», επέμεινε ο υπουργός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονη ανησυχία και διαμαρτυρίες σε διεθνή κλίμακα ανακοινώνοντας την Πέμπτη πως διέταξε το Πεντάγωνο να «αρχίσει να δοκιμάζει τα πυρηνικά όπλα μας σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα.

Κατόπιν επανέλαβε πως πρόθεσή του είναι να ξαναρχίσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοεί.

Οι αμφιβολίες παραμένουν: μιλά για δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων, ή όντως για πυροδοτήσεις πυρηνικών κεφαλών;

Η απόφαση-σοκ καταγράφτηκε με πυρακτωμένο το γεωπολιτικό φόντο, καθώς η ρητορική για τη χρήση πυρηνικών όπλων βρίσκεται περιοδικά σε πρώτο πλάνο, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Καμιά πυρηνική δύναμη δεν έχει προχωρήσει επισήμως σε δοκιμή πυρηνικού όπλου εδώ και τρεις δεκαετίες -- με μοναδική εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα (έκανε έξι, μεταξύ του 2006 και του 2017). Η Ρωσία - τότε σοβιετική ένωση - δεν έχει κάνει καμία από το 1990. Η Κίνα έκανε την τελευταία το 1996.

Ωστόσο αρκετές χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, κάνουν συχνά δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων: πυραύλων, υποβρυχίων, καταδιωκτικών και άλλων.

Η Ουάσιγκτον έχει υπογράψει - ωστόσο δεν έχει επικυρώσει - τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (TICE στα γαλλικά, CTBT στα αγγλικά) του 1996. Εάν προχωρούσε σε πυροδότηση πυρηνικού όπλου, θα την παραβίαζε κατάφωρα.

«Μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία

Στην ερώτηση αν οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας «είναι μετρημένες», ο Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω», μοιάζοντας την ίδια στιγμή να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο πολέμου με το κράτος της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS που μεταδόθηκε χθες Κυριακή.

«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του προέδρου Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες».

Νωρίτερα, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «αμφιβάλλω, δεν νομίζω».

Εκστρατεία αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου εναντίον ταχύπλοων φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, που παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αύξησε κατακόρυφα τις εντάσεις με κράτη της περιοχής, ιδίως με τη Βενεζουέλα. Τα δεκαέξι πλήγματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους. Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ πυρός στην περιοχή.

Η αστυνομία μετανάστευσης «δεν έχουν φτάσει αρκετά μακριά»

Ακόμη, ο Τραμπ έκρινε ότι οι έφοδοι της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, που επικρίνονται έντονα από αντιπάλους του, δεν πάνε «αρκετά μακριά» σε συνέντευξή του στο CBS που επρόκειτο να μεταδοθεί ολόκληρη χθες Κυριακή.

Ο ρεπουμπλικάνος ερωτήθηκε αν θεωρεί πως οι έφοδοι αυτές το «παρατραβάνε», με φόντο γυναίκα που ρίχνεται στο πάτωμα διαδρόμου από αστυνομικό, ρίψεις δακρυγόνων σε συνοικία στο Σικάγο, το παράθυρο αυτοκινήτου καθώς το σπάει αστυνομικός.

«Όχι. Νομίζω είναι δεν έχουν φτάσει αρκετά μακριά», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διατεινόμενος ότι τις «φρενάρουν δικαστές» που «διορίστηκαν από τους (σ.σ. δημοκρατικούς προκατόχους του) Μπάιντεν και Ομπάμα».

Η δημοσιογράφος που του πήρε τη συνέντευξη τον ρώτησε αν συμφωνεί με τις σκληρές τακτικές που χρησιμοποιούνται.

«Ναι, διότι πρέπει να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς είναι δολοφόνοι, πολλοί απελάθηκαν από τις χώρες τους επειδή είναι εγκληματίες», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς για τις συλλήψεις μεταναστών με λευκό ποινικό μητρώο, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε πως «πρέπει να εφαρμόσουμε μια πολιτική». «Και αυτή η πολιτική πρέπει να προβλέπει ότι ‘αν μπήκες στη χώρα παράνομα, θα φύγεις».

«Ωστόσο (...) μπορεί να συνεργαστούμε μαζί σου, θα φύγεις, αλλά μετά θα επιστρέψεις στη χώρα μας νόμιμα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, μιλώντας ακατάπαυστα περί «εισβολής» στις ΗΠΑ από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή σε φίλια μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις.

Οι επιχειρήσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), τα μέλη της οποίας συχνά καλύπτουν τα πρόσωπά τους με μάσκες, έχουν πολλαπλασιαστεί στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, ιδίως σε μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, από το Λος Άντζελες ως το Σικάγο, περνώντας από την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη.

Οι έφοδοι της αστυνομίας προκάλεσαν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και ταραχές στο Λος Άντζελες στις αρχές Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε αναπτύσσοντας την Εθνοφρουρά, όπως θέλει πλέον να κάνει και σε άλλες μεγαλουπόλεις, όπως το Σικάγο και το Πόρτλαντ.

Στη Νέα Υόρκη, έπειτα από επιχείρηση εναντίον παράνομων λιανοπωλητών σε εμπορικό δρόμο, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την εναντίωσή τους στις πρακτικές αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ