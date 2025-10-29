Θεμιστοκλέους: Η αναμονή στα νοσοκομεία έχει πέσει στις 3,5 ώρες κατά μέσο όρο από 8 τον Φεβρουάριο

Για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στον τομέα υγείας στη χώρα μίλησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στον τομέα υγείας στη χώρα μίλησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους στο OPEN, λέγοντας ότι το ΕΣΥ στελεχώνεται με περισσότερο προσωπικό, βγαίνοντας με σταθερά βήματα από δύο εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, την οικονομική κρίση και την πανδημία που είχαν δημιουργήσει διαχρονικές παθογένειες

Σχετικά με την πορεία του συστήματος ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών στα ΤΕΠ, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι οι αναμονές έχουν μειωθεί. «Το σχέδιο που ανακοινώσαμε ένα χρόνο πριν έχει πάρει σάρκα και οστά και λειτουργεί εξαιρετικά. Το «βραχιολάκι» από μόνο του δεν μειώνει τις αναμονές, τις καταγράφει. Μειώσαμε τις αναμονές με πρόσληψη προσωπικού στα Επείγοντα. Έχουμε και την εξαιρετική βοήθεια των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού σε μεγάλα νοσοκομεία που βοηθάνε στη διαχείριση των ασθενών. Πλέον από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα έχουμε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο αναμονής. Είμαστε στις 3.5 ώρες ενώ ήταν στις 8 ώρες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όσα κρίνονται ως επείγοντα, εξυπηρετούνται αμέσως. Ένα περιστατικό από ελαφρύ τροχαίο, για παράδειγμα, που φτάνει στο νοσοκομείο και δεν διατρέχει κίνδυνο πρέπει να εξεταστεί από 4-5 ειδικότητες, έτσι εξηγούνται και οι 3.5 ώρες μέσος όρος. Το ΕΣΥ αλλάζει. Προσλάβαμε προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς και ανακαινίζουμε τα ΤΕΠ ώστε να εξυπηρετούν περισσότερο κόσμο σε λιγότερη ώρα».

Σχετικά με το νέο σύστημα για το κλείσιμο ραντεβού στα νοσοκομεία, ο Υφυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή, και ήδη οι πολίτες βλέπουν τα αποτελέσματα. «Αυτό προέκυψε χάρη στην ενοποίηση του τρόπου που κλείνουμε τα ραντεβού. Μπορούμε να καλέσουμε στο 1566 που είναι δωρεάν, να μπούμε στην πλατφόρμα finddoctors.gov.gr και τρίτο, στο application στο κινητό μας, που είναι το MyHealth. Έχουμε αύξηση των ραντεβού αλλά και μείωση του χρόνου αναμονής στα χειρουργεία καθώς έχουν προστεθεί 50.000 χειρουργεία, ένα +10% από το 2024. Οι πολίτες εξυπηρετούνται ξεκάθαρα σε λιγότερο χρόνο και είμαστε σε καλύτερο σημείο από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σημείωσε ότι εργαζόμαστε με σχέδιο να εξαλειφθούν τα ράντζα στο Νοσοκομείο «Αττικόν» στους επόμενους 18 μήνες. «Μια νέα πτέρυγα που ήδη κατασκευάζεται θα αυξήσει κατά 70 κλίνες τη δυναμικότητα του νοσοκομείου ενώ προχωράει και η ανακαίνιση του Νοσοκομείου «Αγία Βαρβάρα» που θα βοηθήσει επικουρικά».