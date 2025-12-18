ΗΠΑ: Το Κογκρέσο εγκρίνει την οριστική άρση των κυρώσεων στη Συρία

Η ακύρωση του λεγόμενου νόμου Caesar, ο οποίος είχε υιοθετηθεί το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τετάρτη την οριστική άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στη Συρία επί των ημερών της προεδρίας του Μπασάρ αλ Άσαντ, επιτρέποντας εκ νέου αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα που έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές έπειτα από σχεδόν μιάμιση δεκαετία εμφυλίου πολέμου.

Η ακύρωση του λεγόμενου νόμου Caesar, ο οποίος είχε υιοθετηθεί το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κι επέβαλε τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανόταν στο κείμενο για την εθνική στρατηγική για την άμυνα (NDAA), που εγκρίθηκε από την αμερικανική Γερουσία με 77 ψήφους υπέρ έναντι 20 κατά.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε ήδη ταχθεί υπέρ την περασμένη εβδομάδα και το κείμενο πλέον απλά μένει να επικυρωθεί από τον αμερικανό πρόεδρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε καταστήσει σαφές πως τασσόταν υπέρ της ακύρωσης του νόμου. Η εφαρμογή του ανεστάλη εξάλλου δυο φορές για έξι μήνες, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ τον Μάιο περί άρσης των κυρώσεων της Ουάσιγκτον στη Δαμασκό, στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων.

Ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Άσαντ ας Σιμπάνι εξήρε μέσω X την ψηφοφορία στη Γερουσία, που «ανοίγει νέους ορίζοντες για τη συνεργασία και την εταιρική σχέση ανάμεσα στη χώρα μας και στον υπόλοιπο κόσμο».

Ο νόμος Caesar επέβαλε δραστικές κυρώσεις στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, αποκλείοντας τη Δαμασκό από το διεθνές τραπεζικό σύστημα κι αποτρέποντας κάθε συναλλαγή με τη χρήση αμερικανικών δολαρίων.

Αν και η εφαρμογή του είχε ανασταλεί, αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν πως θα μπορούσε να βλάψει την εμπιστοσύνη επενδυτών αν δεν ακυρωνόταν.

Ο de facto ηγέτης της Συρίας Άχμαντ ας Σάρα συναντήθηκε τη 10η Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Επρόκειτο για την πρώτη φορά που αρχηγός του συριακού κράτους επισκέφθηκε την αμερικανική προεδρία από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946 και τον καθαγιασμό του πρώην τζιχαντιστή, που μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο στην εξουσία πιστώθηκε πως έβγαλε τη Δαμασκό από τη διεθνή απομόνωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε ήδη συναντήσει όταν ταξίδεψε στον Κόλπο τον Μάιο, ανακοινώνοντας τότε την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, το νέο καθεστώς στη Δαμασκό αναζητεί κεφάλαια για την ανοικοδόμηση, το κόστος της οποίας εκτιμάται πως μπορεί να ξεπεράσει τα 216 δισεκατομμύρια δολάρια, κατά την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η ακύρωση του νόμου «είναι αποφασιστικό βήμα για να δοθεί στον συριακό λαό αληθινή ευκαιρία να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση έπειτα από δεκαετίες αδιανόητων δεινών», έκρινε η δημοκρατική γερουσιάστρια Τζιν Σαχίν.

