H ΕΕΕΠ προχωρά σε νέα «ακτινογραφία» της αγοράς τυχερών παιγνίων

Μελέτη για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, τις τάσεις και τον παράνομο στοιχηματισμό.

Μια νέα, υψηλής σημασίας μελέτη για την ακτινογράφηση της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων δρομολογεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), επιβεβαιώνοντας ότι η εποπτική Αρχή παραμένει προσανατολισμένη στη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού.

Με επίσημη πρόσκληση που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, η ΕΕΕΠ προχωρά στην ανάθεση σύνταξης Μελέτης για τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο, τις τάσεις της αγοράς, τις προοπτικές του κλάδου, αλλά και τις προκλήσεις του υπεύθυνου παιχνιδιού σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία — τόσο τεχνολογικά όσο και σε επίπεδο παικτικής συμπεριφοράς.

Μελέτη 20 ημερών για πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς

Η μελέτη θα καλύψει:

Την τρέχουσα κατάσταση και τις μεταβολές στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων

Τις νέες μορφές παικτικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον

Τις προκλήσεις του υπεύθυνου παιχνιδιού, σε σχέση με τους κινδύνους εθισμού

Την εξέλιξη και τις μεθόδους του παράνομου στοιχηματισμού

Τις μακροοικονομικές επιπτώσεις του κλάδου

Τις διαφαινόμενες τάσεις για την επόμενη πενταετία

Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί σε 20 εργάσιμες ημέρες, από την παράδοση των απαραίτητων στοιχείων στον ανάδοχο.

Προϋπολογισμός – Άμεση χρηματοδότηση από ίδιους πόρους

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 29.700 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 36.828 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους της ΕΕΕΠ, μέσω του κωδικού «Αμοιβές για έρευνες – μελέτες» του προϋπολογισμού έτους 2025, βάσει των σχετικών αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης Δαπάνης.

Ισχυρή ομάδα έργου: Κατ’ ελάχιστον 8 ειδικοί

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται ομάδα έργου:

2 Συντονιστές / Υπεύθυνοι

6 εξειδικευμένα μέλη

Αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο

Υποχρεωτική κατάθεση αναλυτικών βιογραφικών

Η ΕΕΕΠ επιδιώκει όχι μια απλή αποτύπωση, αλλά μια επιστημονικά τεκμηριωμένη έκθεση, ικανή να υποστηρίξει πολιτικές για τα επόμενα χρόνια.

Tι αλλάζει και γιατί έχει σημασία

Η νέα μελέτη έρχεται σε μια περίοδο ταχύτατης τεχνολογικής μετάβασης, έντονης παρουσίας του ψηφιακού στοιχήματος, ενίσχυσης της νομοθεσίας περί υπεύθυνου παιχνιδιού αλλά και εξέλιξης των μορφών παράνομου στοιχηματισμού. Οι αλλαγές στην παικτική συμπεριφορά — ειδικά στους νεότερους — σε συνδυασμό με την αυξανόμενη χρήση πλατφορμών και mobile εφαρμογών, καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση των πολιτικών εποπτείας.

Η ΕΕΕΠ επιδιώκει να αποκτήσει μια ολιστική εικόνα που θα επιτρέψει:

αποτελεσματικότερη πρόληψη του εθισμού στοχευμένες δράσεις περιορισμού της παράνομης αγοράς σύγχρονες πολιτικές υπεύθυνου παιχνιδιού ενίσχυση της νομιμότητας και της διαφάνειας

Συνέχεια στρατηγικής - Τοποθέτηση της ΕΕΕΠ ως θεσμικού πυλώνα

Η νέα μελέτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη θωράκιση της αγοράς, την ενίσχυση της εποπτείας, την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές συνθήκες. Η ηγεσία της ΕΕΕΠ συνεχίζει με συνέπεια τις θεμελιώδεις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν τα προηγούμενα έτη, αναδεικνύοντας την Αρχή σε έναν ενεργό, σύγχρονο ρυθμιστή με ισχυρό ρόλο στην προστασία των παικτών και της αγοράς.