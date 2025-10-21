Πολιτική | Διεθνή

Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι διόρισε μόνο δύο γυναίκες στην κυβέρνηση, παρά τις υποσχέσεις

Είχε δηλώσει ότι η ισορροπία ανδρών-γυναικών στους κόλπους της κυβέρνησής της και της εκτελεστικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματός της «θα είναι συγκρίσιμη με αυτή των σκανδιναβικών χωρών».

Μόνο δύο γυναίκες υπουργούς διόρισε στην κυβέρνησή της, η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα.

Οι δύο γυναίκες που εντάσσονται στην κυβερνητική ομάδα είναι η Σατσούκι Καταγιάμα, η οποία θα είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, και η Κίμι Ονόντα, η οποία διορίσθηκε υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας.

Ο Τοσιμίτσου Μοντέγκι, ο οποίος είχε εργασθεί για μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη θητεία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των εξωτερικών υποθέσεων.

Μεταξύ των άλλων διορισμών, ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, αποτυχών αντίπαλος της Τακαΐτσι στην κούρσα για την προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), διορίσθηκε υπουργός Άμυνας.

Η 64χρονη είχε υποσχεθεί να τηρήσει μια ισορροπία «α λα σκανδιναβικά» μεταξύ των φύλων.

Ειδικότερα, η θαυμάστρια της Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε δηλώσει ότι η ισορροπία ανδρών-γυναικών στους κόλπους της κυβέρνησής της και της εκτελεστικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματός της «θα είναι συγκρίσιμη με αυτή των σκανδιναβικών χωρών».

Η Ιαπωνία κατατάσσεται 118η μεταξύ 148 χωρών στην έκθεση για το 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που αφορά το χάσμα μεταξύ των φύλων, ενώ μόνο το 15% των μελών της κάτω βουλής του ιαπωνικού κοινοβουλίου είναι γυναίκες. Η Ισλανδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις της ταξινόμησης.

