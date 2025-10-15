Ολλανδία: Ο ηγέτης της ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς επιστρέφει στον προεκλογικό του αγώνα

Ο Βίλντερς ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία αφού ενημερώθηκε ότι ήταν επίσης στόχος τζιχαντιστών που φέρεται να στόχευαν κυρίως τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βεβέρ.

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς στην Ολλανδία, ο Γκέερτ Βίλντερς, το κόμμα του οποίου έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε σήμερα ότι επιστρέφει στον προεκλογικό του αγώνα για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, μερικές ημέρες αφότου διέκοψε κάθε δημόσια εμφάνισή του λόγω απειλής για τζιχαντιστική επίθεση.

«Οι εκλογές πλησιάζουν, πρόκειται για την προεκλογική εκστρατεία (…) Ξαναρίχνομαι επομένως στη δουλειά», σημείωσε ο Βίλντερς σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Την περασμένη εβδομάδα, οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη τριών ανθρώπων που είναι ύποπτοι για την προετοιμασία τζιχαντιστικής επίθεσης με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) σε πολιτικούς αξιωματούχους.

Ο Βίλντερς ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία αφού ενημερώθηκε ότι ήταν επίσης στόχος αυτού του πυρήνα που φέρεται πως είχε κυρίως στόχο τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βεβέρ.

Ακύρωσε πολλές εμφανίσεις του στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο κατά τις οποίες θα αντιπαρατίθετο με αντιπάλους του στις εκλογές.

Ο Βίλντερς, επικριτικός απέναντι στο ισλάμ και τασσόμενος κατά της μετανάστευσης, αποτελεί συχνά στόχο απειλών για τη ζωή του. Βρίσκεται συνεχώς υπό αστυνομική προστασία από το 2004.

«Έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια, έχω χάσει πλέον το αίσθημα της ελευθερίας. Ο αντίκτυπος που έχει όλο αυτό σε σένα και στην οικογένειά σου είναι συχνά δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτούς που δεν το έχουν ζήσει», πρόσθεσε.

Το Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Βίλντερς έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες προβλέπεται να διεξαχθούν στο τέλος του μήνα στην Ολλανδία.

Τον Ιούνιο, ο Βίλντερς είχε αφήσει εμβρόντητη την ολλανδική πολιτική τάξη προκαλώντας την πτώση του εύθραυστου κυβερνητικού συνασπισμού τεσσάρων κομμάτων λόγω διαφωνιών όσον αφορά τη μετανάστευση.

Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν στις 29 Οκτωβρίου, και ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς ελπίζει να έχει ξανά την αιφνίδια επιτυχία που είχε τον Νοέμβριο του 2023, όταν το PVV ήρθε πρώτο.

Ωστόσο από την ώρα που προκάλεσε την πτώση της κυβέρνησης, τα μεγάλα κόμματα απέκλεισαν οποιαδήποτε νέα συνεργασία μαζί του.

Ο Γκέερτ Βίλντερς έχτισε την πολιτική του σταδιοδρομία θεμελιώνοντάς την πάνω στην αυτοανακηρυχθείσα αποστολή του: να σταματήσει μια «ισλαμική εισβολή» στη Δύση. Έχει χαρακτηρίσει κυρίως τους Μαροκινούς «αποβράσματα» και διοργανώσει διαγωνισμούς γελοιογραφιών του προφήτη Μωάμεθ.

Τάσσεται υπέρ «της αυστηρότερης πολιτικής ασύλου που έχουν δει ποτέ» στην Ολλανδία, όπου η μετανάστευση είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν πολύ τους ψηφοφόρους, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Φωτογραφία: @associatedpress

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ